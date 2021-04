Rafael López Aliaga: “Voy a ir a explicar a las regiones más pobres del país qué es el comunismo”

El excandidato presidencial de Renovación Popular Rafael López Aliaga anunció que iniciará una “caravana” por las regiones del interior del país para “explicar” en qué consiste “el comunismo” que “propone Pedro Castillo”.

En diálogo con Willax TV, López Aliaga aseguró que su apoyo a la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es “un voto para no ser una dictadura”.

“Empezaré a viajar la siguiente semana a las regiones que me apoyaron para agradecer. Yo voy a ir a explicar, justamente, a las regiones más pobres del país, las que me han entendido con más cariño, qué es el comunismo que propone Castillo”, sostuvo.

“Voy a ayudar al Perú, este voto no es por Keiko, es un voto para no ser una dictadura. Así como hay un voto antikeiko y un voto antidictadura. Lo que quiere este señor [Pedro Castillo] es repartir pobreza”, señaló.

Este domingo, López Aliaga anunció que votará a favor de la postulante presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, en donde enfrentará a Pedro Castillo (Perú Libre).

Indicó que nunca ha votado por Keiko Fujimori, pero que en esta oportunidad lo hará porque Castillo, según dijo, representa un sistema similar al implantado en Venezuela.

“Yo nunca he votado por Keiko Fujimori, yo he votado blanco o viciado o por otra persona. Pero en esta foto en la cual tenemos que elegir siempre en el Perú entre dos opciones que no te gustan, el tema de Castillo es Venezuela, o peor que Venezuela”, manifestó.

“Yo no puedo ser tan irresponsable de decir en este momento: ‘bueno, no voy a darte el nombre’; voy votar por Keiko. Voy a votar por Keiko por primera vez en mi vida, me cuesta, pero yo no quiero algo para peor que Venezuela”, añadió.

