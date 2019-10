Ramos Núñez sobre recusación de Comisión Permanente: "De ninguna manera me voy a inhibir"

El magistrado del TC Carlos Ramos Núñez especificó que el marco normativo del TC precisa que la figura recusación no existe. (Foto: GEC)

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Carlos Ramos Núñez aseveró que no se va a inhibir ante la presentación de la acción competencial que presentará la Comisión Permanente ante dicha instancia tras la disolución del Congreso.

Ramos Núñez dijo que por el momento se está hablando de una "especulación" y señaló que hasta ahora no ha ingresado el expediente a la mesa de partes del TC. No obstante, dijo que el documento requiere la aprobación del pleno del Congreso, ya disuelto.

"No, de ninguna manera [se va a inhibir]. Hasta el día de ayer el expediente no había ingresado, es decir no estamos hablando de una causa que tenga lugar efectivo, estamos hablando de una especulación", expresó en RPP Noticias.

El magistrado precisó especificó que el marco normativo precisa que la recusación no existe. "La ley orgánica, el Código Procesal Constitucional y el reglamento del Tribunal Constitucional lo único que aceptan es la figura de la inhibición", subrayó.

"Lo que yo he hecho es básicamente leer dos dispositivos legales, he citado el artículo 109 del Código Procesal Constitucional en el sentido de que se necesita de la aprobación del pleno del Congreso con el propósito de iniciar una acción de competencia. Lo único que he hecho es citar esas disposiciones", aclaró.

Como se recuerda, Salvador Heresi, miembro de la mesa directiva de la Comisión Permanente, anunció que recusarán a los magistrados del TC Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña porque supuestamente adelantaron opinión.

"Los magistrados Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña han adelantado opinión porque están dando por hecho una situación [la disolución del Congreso] que para una de las partes es inconstitucional, [...] por lo tanto, vamos a recusar a esos dos magistrados que han adelantado opinión", sostuvo en RPP.