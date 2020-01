El exvicepresidente de la República (2001-2004), Raúl Diez Canseco Terry, conversó con Correo e indicó que ya inició su visita a distintas regiones del país para brindarles el apoyo necesario a los candidatos del partido. En ese sentido, dijo que todos los gastos que implica el viaje son asumidos por propia cuenta.

Esto se da luego que el fin de semana Eifilín Ríos, candidata de Acción Popular por Áncash, denunciara que Carlos Miranda, quien también postula al Congreso, le habría solicitado S/ 15 mil para el evento de bienvenida de Yonhy Lescano en esa región.

¿Cuál es su función en la campaña de los candidatos de Acción Popular?

Estoy muy emocionado porque hay excandidatos, el 80% de gente joven, todos profesionales, con buena preparación y formación. La labor nuestra es de apoyo, de terminar la obstrucción, con los odios y las venganzas, y eso es lo que estoy haciendo.

¿Usted está dando charlas y acompaña a los candidatos?

Caminos en los mercados, camino por las calles voy a los programas y a las conferencia de prensa. Voy a reunirme con todos los candidatos, luego voy por carretera a Chiclayo, Piura y a Trujillo, sumando al partido porque el mensaje es que somos un partido unificado, no corrupto y en el que se puede confiar.

¿Cuántos días va estará por el norte?

Yo regreso el lunes a Lima y el martes me voy a Tarapoto.

¿Estamos hablando de una semana entera?

Si, claro.

Le pregunto esto porque una candidata de AP en Huaraz denunció que le pidieron cierta cantidad de dinero para la bienvenida de Yonhy Lescano.

Si lo leí pero yo conozco a Lescano y la verdad no creo. Debe ser alguien que se está aprovechando de él y de su popularidad. Estas campañas son sin cañones, sin millones, nadie puede estar pidiendo nada, al contrario, lo que hay que dar es esfuerzo, esperanza, no hay grandes recursos.

En su caso ¿los gastos los está asumiendo la militancia o quien?

No, los gastos cada uno los asume con su propio esfuerzo y su propio peculio. Aquí no hay ninguna recolección de nada. Acción Popular siempre fue un partido de pocos recursos pero de grandes fortalezas y debilidades. Acá no hay cosas medias raras.

En pocas palabras ¿usted está yendo con su propio dinero?

Con mis propios recursos, mi propio vehículo, mi propia fuerza.

Entonces ¿no se puede decir que usted está recibiendo el apoyo de los militantes en cuanto a gastos?

El militante de Acción Popular es sencillo, tiene escasos recursos.

¿Esta denuncia perjudicaría al partido?

Imagino que se va a aclarar y el primer interesado en eso es Yonhy Lescano. Lo conozco y discrepo que estén diciendo que él este pidiendo plata.

¿Si el señor Carlos Miranda es hallado culpable se le debe retirar la candidatura?

Hay mecanismos electorales dentro del partido como fuera de el, alguna vez hagamos que las leyes se cumplan sin manipularlas ni orientarlas al propio beneficio de nadie, que sea la investigación y se hagan las cosas de acuerdo a ley.

¿Usted ya es un precandidato a la presidencia del 2021 y cuando lanzaría su candidatura?

No quiero distorsionar lo que tiene que suceder el 26 de enero y se lo digo a los militantes de que el futuro de país se juega el 26. Son doce meses, nos van a evaluar cada día por lo que dijimos y lo que hacemos.

¿Cuál es la posición de Acción Popular sobre la inmunidad parlamentaria?

Cero inmunidad para los delitos cometidos antes de la gestión, cero inmunidad para los delitos cometidos dentro la gestión pero sí alguna protección para algunas decisiones en su gestión porque cuando tocas grandes intereses se te vienen encima. Allí si tienes que tener protección.

¿AP coincide con que se debe reforzar la reforma política y de justicia?

Por supuesto que si, el presiente Vizcarra debe entender que ya se pasó esa época de la imposición, debe tener dialogo, consenso, debate, no queremos un Congreso que se vuelva a enfrentar al Ejecutivo y un Ejecutivo que busque la medida de la popularidad enfrentándose al Congreso. Por eso he sugerido, acá en Trujillo, que también es un oportunidad para el presidente de oxigenar a su Gabinete, no es que esté mal, sino poner a grandes gestores que pongan a Perú en otra velocidad.

¿En qué carteras se deben cambiar?

Eso ya se lo dejó a él. Lo único que le sugiero para que salga victorioso y con la alegría del Bicentenario que ponga al Perú a correr como el Congreso tendrá que hacer lo suyo.