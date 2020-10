El exvicepresidente Raúl Diez Canseco declinó este miércoles de ser precandidato a la Presidencia de la República en los comicios internos de Acción Popular en el marco de las próximas Elecciones Generales 2021.

A través de un video, anunció que ha tomado la decisión de “no continuar en la carrera a la candidatura de la presidencia”.

"No se puede hablar de unidad y desprendimiento sino con el ejemplo, por eso, consciente de la necesidad de concretar con hechos mis palabras, he tomado la decisión de no continuar en la carrera a la candidatura de la presidencia de la República de nuestro querido Perú. Ha sido una decisión muy difícil, pero muy meditada”, aseguró Diez Canseco.

Además, señaló que es necesario “avanzar todos juntos en una sola dirección y con un solo objetivo: el Perú adelante".

“Hoy, también entrego a mi partido y al país una estrategia de desarrollo para el Perú del Bicentenario, documento desarrollado a partir del esfuerzo y recomendaciones de cientos de correligionarios y compatriotas de todo el país, a los que he escuchado con mucha atención y he dialogado con la mayor apertura”, agregó.

Pensando en el país y en la unidad del partido, decidí no continuar en la carrera a la candidatura de la presidencia de la República. La propuesta de cambio está en la #EstrategiaParaElDesarrolloNacional - #AcciónPerú2021 Jóvenes, juntos saldremos adelante! — Raúl Diez Canseco (@rauldiezcanseco) October 15, 2020





En setiembre pasado, el también exministro ratificó su intención de ser precandidato a la presidencia de la República.

“[¿Será precandidato?] Sí, claro. [¿Quién son los otros precandidatos? Se habló de Yonhy Lescano, de Alfredo Barnechea] Tengo entendido que ellos están muy entusiasmados y les va a ir muy bien. Esta es una fiesta democrática dentro de Acción Popular”, afirmó en diálogo con Canal N.

Asimismo, estimó que para la primera semana de diciembre se debería tener definido quiénes participarán de la elección interna para la posterior candidatura del partido.