Raúl Diez Canseco sobre denuncia contra Lescano: Debe ser sancionado como corresponde

Síguenos en Facebook

El excandidato presidencial de Acción Popular, Raúl Diez Canseco, demandó la máxima sanción para el legislador de su partido, Yonhy Lescano, tras ser acusado de haber acosado sexualmente a través del Whatsapp a una periodista.

En diálogo con RPP, el también ex vicepresidente de la República calificó de grave, dolorosa y horrorosa la denuncia contra el parlamentario.

"La noticia de por sí es gravísima, dolorosa y horrorosa, que tiene que ser investigado hasta las últimas consecuencias y que sea sancionado como corresponde", refirió.

En otro momento, Raúl Diez Canseco consideró que algunos temas no deben distraer los asuntos de interés nacional.

"Dejemos a las autoridades que hagan su trabajo. No distraigamos el norte del país porque realmente lo que está pasando en el norte, no iba hace tiempo. No sé si sabren que en Aguas Verdes no hay agua potable", remarcó.

El último viernes, Yonhy Lescano fue denunciado como el legislador que acosó de forma sexual a través del Whatsapp a una periodista.