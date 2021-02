La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final que recomienda acusar al legislador Edgar Alarcón, de Unión Por el Perú (UPP), por haber incurrido en el presunto delito de enriquecimiento ilícito cuando fue contralor general de la República.

Se trata de la denuncia constitucional 371 que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. El contenido y las conclusiones del citado informe fueron expuestos ayer por la delegada del caso, Felicita Tocto (Descentralización Democrática).

Posteriormente, con 11 votos a favor, tres en contra y una sola abstención se aprobó la recomendación.

Los parlamentarios que se opusieron a la denuncia fueron Carlos Mesías, Martha Chávez (Fuerza Popular) y Carlos Almerí (Podemos). En tanto, Fernando Meléndez, de APP, se abstuvo.

La acusación refiere, entre otros detalles, que se le detectó a Alarcón un presunto desbalance patrimonial de 201 mil 337 soles cuando estuvo en la Contraloría, entre el 9 de junio del 2016 y el 4 de julio del 2017.

PROCESO. El referido informe pasará ahora a la Comisión Permanente para ser sometido a votación. De prosperar en esta instancia, será derivado al Pleno, que decidirá si el excontralor enfrentará un antejuicio, explicó Carlos Pérez, presidente de la Subcomisión.

En diálogo con Correo, Pérez sostuvo que el grupo que dirige enviará hoy el informe final a la Permanente.

“Apenas se complete las firmas digitales de los legisladores que votaron ayer a favor, se remitirá”, destacó.

Al respecto, Alarcón cuestionó la decisión. “Ellos creen que con esto me intimidan. No es así. Nada me hará desmayar en la lucha contra la organización criminal Chinchero y todas las demás organizaciones criminales que pretendan desvalijar al Perú”, escribió en Twitter.

El legislador también afronta otras dos denuncias constitucionales. Una es por peculado doloso y otra por su presunta vinculación con la organización criminal “Los temerarios del crimen”.

