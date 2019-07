Recurso del Congreso solo será presentado al TC si apelan a confianza

Síguenos en Facebook

La presentación oficial de la acción competencial, mediante la cual el Congreso busca que el Tribunal Constitucional (TC) esclarezca las facultades del Ejecutivo y del Legislativo en relación con la cuestión de confianza, estará supeditada al pronunciamiento que el presidente Martín Vizcarra realice sobre la aprobación de los proyectos de la reforma política, mañana durante su discurso por Fiestas Patrias.

El último viernes, Daniel Salaverry interrumpió el debate de la reforma en el pleno para someter a votación -tras un acuerdo en la Junta de Portavoces- que se autorice al titular del Parlamento, el cual será elegido hoy, para que formule el citado recurso y su respectiva medida cautelar ante el máximo intérprete de la Constitución.

El trámite se realizará solo si el Ejecutivo interpreta como negada la cuestión de confianza, amparándose en que no se respetó la “esencia” de sus iniciativas legislativas.

De contabilizarse como una segunda negativa a una cuestión de confianza, el Ejecutivo quedaría facultado para disolver el Congreso.

De las seis reformas solicitadas por el Gobierno y aprobadas por el Legislativo, solo respecto de una podría admitirse que se produjo un cambio en la esencia: el texto final aprobado sobre el levantamiento inmunidad parlamentaria, el que más dista de los proyectos remitidos por el Gobierno (ver infografía).

CONSIDERACIÓN

En diálogo con Correo, el congresista de Contigo, Gilbert Violeta, promotor de la medida ante el TC, explicó que la misma se formuló el 3 de junio luego de que el Ejecutivo anunciara una cuestión de confianza tomando en consideración proyectos con alcance constitucional, iniciativas que no pueden ser objetadas por el Gobierno. A ello, se sumaría la carta del premier Salvador del Solar -dirigida a Salaverry- donde se contemplaba que las propuestas debían ser aprobadas “sin desnaturalizarlas” y dentro de la actual legislatura.

No obstante, indicó que si Vizcarra Cornejo se muestra conforme con los textos que recibieron luz verde en el Parlamento, no habría necesidad de presentar el próximo lunes el recurso ante el TC.

“Si el Ejecutivo finalmente asiente las reformas, expresa su conformidad y no genera ninguna acción sobre el Parlamento, no hay ninguna de presentar la demanda. Lo que se ha hecho ayer (viernes) es habilitar al presidente para que lo haga en el supuesto de que sea necesario hacerlo (...). Dependerá de la respuesta que dé el Ejecutivo”, indicó.

ANÁLISIS

En tanto, la posibilidad de que el Gobierno posea la prerrogativa para presentar una cuestión de confianza fue analizada por algunos constitucionalistas. El abogado Luciano López sostuvo que el oficio que presentó el premier Del Solar podría ser acogido como el acto concreto para dar pie al referido proceso ante el TC, mecanismo que surge cuando dos o más órganos constitucionales entran en un conflicto de atribuciones dadas en la Constitución. Una vez admitido a trámite -señaló-, podría ser resuelto entre 8 meses y un año. “Este no es un proceso rápido y entiendo que más que nada es una maniobra con fines disuasivos en lo político”, indicó a este diario.

Consideró que, dada la guerra constante entre ambos poderes del Estado, el Ejecutivo podría anunciar un recorte en su periodo y convocar a nuevas elecciones, y así tener una renovación a nivel de Presidencia y el Parlamento.

Por su parte, el constitucionalista Natale Amprimo recalcó que actualmente no están dadas las condiciones para que el Congreso interponga una acción competencial sobre la cuestión de confianza, debido a que este recurso no debe formularse ante una amenaza o acción no concretada.

No obstante, indicó que el fondo del asunto es claro, ya que “si el presidente Vizcarra disuelve el Congreso, va en contra de la Constitución e incurre en una causal de vacancia”.

CIFRA

90 votos a favor obtuvo el pedido para facultar al titular del Parlamento que formule demanda ante el TC.