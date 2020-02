Rennán Espinoza, virtual congresista electo por Somos Perú, afirmó que el Gobierno busca imponerle una agenda a los nuevos parlamentarios con el anuncio del retiro del resguardo policial realizado este sábado por el ministro del Interior Carlos Morán.

“Nosotros no vamos a pisar el ‘palito’. [El Gobierno] nos quiere poner una agenda que no es importante. Acá estamos tratando minutos importantes por un tema que no lo requiere [la seguridad de los parlamentarios]”, dijo en diálogo con Canal N.

El también exalcalde de Puente Piedra sostuvo que el Ejecutivo busca “agarrar de piñata” al nuevo Legislativo y cuestionó que el ministro Morán dé este tipo de anuncios sin precisar que se requiere de un cambio legislativo en la Ley Orgánica de la Policía Nacional.

“Nos quieren agarrar de piñata, [el Gobierno] necesita un tema de agenda para no discutir tal vez otros que a ellos le puedan ser incómodos y es irresponsable lo que ha hecho el ministro [Carlos Morán]. Coincidimos en el fondo, pero el ministro no puede quitar eso [la seguridad a los parlamentarios] porque lo dice, tiene que haber una reforma de la Ley Orgánica de la Policía Nacional”, señaló Espinoza.

Este sábado el ministro del Interior, Carlos Morán, anunció que los congresistas ya no tendrán seguridad policial personal, esto en el marco de una disposición que busca reorientar la seguridad en los funcionarios del Estado.

Indicó que en los próximos días el Poder Ejecutivo emitirá un decreto supremo oficializando esta medida. Señaló que los policías que cumplían esta función serán reorientados a labores de seguridad ciudadana.

Esto pese a que el presidente Martín Vizcarra dijo hace algunas semanas que el Gobierno no emitiría decretos de urgencia, debido a que ya se eligió una nueva composición del Legislativo.