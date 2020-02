Resultados de elecciones por Lima se oficializarán en 10 días

Han pasado más de dos semanas desde que se realizaron las elecciones generales congresales y hasta ahora el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no emite los resultados finales.

Sin embargo, estos serían proclamados a más tardar el próximo 24 de febrero, según lo adelantó a Correo, Luis Carrasco, presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1.

Tiempos. La citada autoridad electoral había resuelto hasta ayer 405 actas observadas y esperaba enviar un oficio a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con la finalidad de solicitar los resultados generales de las listas antes de proceder con la proclamación.

Sin embargo, por la mañana también recibieron un acta observada, que al parecer se traspapeló. Esto supone correr los plazos debido a que la fecha prevista para emitir los resultados no debía pasar del 17 de febrero.

“Ello implica que primero se emita la resolución (del acta observada), luego tres días para ver si la impugnan y, después, remitir todo a la ONPE para que nos otorguen los resultados oficiales. A partir de ese momento, hay tres días para citar a la audiencia de proclamación”, explicó en diálogo con este medio.

AVANCES. Según el registro oficial de la ONPE, las actas ya se encuentran contabilizadas al 99.87% y han sido procesadas al 100%. Es decir, las últimas que ingresaron al sistema de cómputo deben ser resueltas por impugnaciones u observaciones.

Cabe precisar que un acta observada no puede ser contabilizada porque no contiene datos, se encuentra incompleta, contienen error material o presentan grafías ilegibles que no permiten su empleo para el cómputo de votos.

Por ahora, de los 60 jurados electorales especiales instalados en el país, 55 ya resolvieron sus actas observadas y 24 han proclamado sus resultados.

Precisamente, con el objetivo de dotar de celeridad y concluir el proceso, el pleno del JNE dispuso que el tribunal y los 60 JEE puedan realizar los sábados y domingos notificaciones y actualizaciones procesales.

Se espera que a fines de este mes se conozcan los resultados a nivel nacional para la entrega de credenciales a los nuevos congresistas.