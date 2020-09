La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó el proyecto de ley que fue observado por el Ejecutivo y que permitiría el retiro de los aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) por hasta S/4300 para activos e inactivos. La medida permite además el retiro del 100% de los aportes de los inactivos con más de 65 años y de S/930 para los de la 19990.

En entrevista con Correo, su jefe Víctorhugo Montoya Chávez, advierte los riesgos de la propuesta y las consecuencias si la medida es aprobada por insistencia en el pleno.

¿Cuál es su reacción tras la aprobación del proyecto sobre ONP en la Comisión de Defensa del Consumidor?

Siempre estamos dispuestos al diálogo con las comisiones. Mañana (hoy) vamos a ir a la Comisión de Economía que es la principal. Sí tenemos preocupación en las aprobaciones que puedan darse en estas comisiones, pero igual estaremos atentos a seguir conversando con los parlamentarios para explicar nuestra posición y que pueda encontrarse una solución a este tema.

¿Cuáles serían las consecuencias si la propuesta es aprobada en el pleno?

La propuesta es inconstitucional , contraviene varios artículos de la Constitución, especialmente el que se refiere a pensión, intangibilidad de bonos previsionales e iniciativa de gasto. Rescatamos que se haya abierto un espacio de diálogo para encontrar soluciones al Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

¿No considera que la medida del Congreso es populista?

Es una decisión del Congreso cómo haya aprobado su propuesta normativa (...). Consideramos pertinente que se busque la mejor solución a que más personas puedan ser pensionistas al final de su vida laboral.

La eventual aprobación de la norma del Congreso ¿puede generar un perjuicio económico al Estado?

Lo que plantea el Congreso lo hemos estimado en S/15,900 millones como costo que se paga inmediatamente y no hay fondo estricto en el sistema porque no es que se guarde el dinero de cada aportante para el final de su vida laboral. Como no hay plata, si se produjese la devolución (de aportes) se tendría que voltear al tesoro público y este buscar la fuente de financiamiento para cubrir esa expectativa del Congreso . Lo que entendemos, que es lo que ha explicado la ministra de Economía, es que tampoco hay plata del presupuesto público por los gastos excesivos de la pandemia, que nadie se la esperaba y la baja recaudación de los tributos. Entonces, se tendrían que buscar préstamos internacionales y generar un endeudamiento público para cubrir el pago.

¿La ONP no tiene cómo devolver el dinero de aprobarse la propuesta?

Tenemos un flujo de caja, llega plata y pago, no tengo una cuenta donde guardo la plata de los aportantes como sí pasa en el Sistema Privado de Pensiones, donde uno tiene su dinero guardado en su cuenta y al final de tu vida se la devuelven. Lo nuestro es un ingreso y salida de dinero, por eso el costo sería para el tesoro público. Es decir, los 32 millones de peruanos van a pagar estas cuentas de la “devolución” y no es que exista esa palabra.

¿Cuál es la propuesta del Gobierno?

Lo primero es que se pueda acceder a una pensión de S/250 a los 10 años de aportes y una de S/350 por 15 años. Lo segundo es poder acceder a una pensión antes de los 65 años, también cambiar el hecho de que los pensionistas jubilados no puedan trabajar y la pensión de invalidez. Adicionalmente, que los pensionistas opten por recibir su pago de 14 cuotas en 12.

¿Y una medida inmediata por la pandemia?

Consideramos pertinente que la solución va a ser un bono (S/760.00) a los 4.7 millones de afiliados que no tengan trabajo y que no hayan recibido un bono.

Perfil de Víctorhugo Montoya

Jefe de la ONP

Licenciado en derecho por la PUCP, con máster en democracia y buen gobierno de la USAL de Salamanca y un postgrado en ciencias políticas y derecho constitucional en el CEPC de Madrid, España.

VIDEO RECOMENDADO

Walter Martos dijo que el retiro de fondos de ONP costaría más que todo lo invertido contra el nuevo coronavirus

Walter Martos dijo que el retiro de fondos de ONP costaría más que todo lo invertido contra el nuevo