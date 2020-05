El congresista José Luna Morales, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, dijo que luego de la promulgación congresal de la ley que libera el 25 % de los fondos de las AFP’s, ahora la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) tendrá que cumplir con los plazos de exige la ley para reglamentar la entrega del dinero a sus afiliados y exaportantes en dos partes.

“La SBS tiene 15 días para reglamentar la entrega y las AFP’s tienen diez días para poder devolver ese dinero. Y que no pongan escusas como se está viendo que quieren empezar a devolver el dinero en julio. El dinero no es ni siquiera del Estado, esos fondos son de los trabajadores aportantes y ex aportantes. A fines de mayo deben comenzar la devolución en 2 cuotas”, subrayó Luna Gálvez.

El congresista Luna Morales autor de la ley que libera del 25 % por ciento de los fondos de la AFP’s a favor de los afiliados, indicó que el Congreso ha podido demostrar con hechos para lo que ha sido elegido por el pueblo, como es apoyar y devolverle sus derechos a la gente.

“Con este dinero van a poder pagar su tratamiento, van a poder alimentarse o ayudar a sus familiares, y además van a estar más tranquilos y no van a salir desesperados a la calles”, apuntó.

“Hemos pasado la cifra de más de mil muertos y de 36 mil infectados no sabemos que viene con esta pandemia. Podrán decir que van a disponer del ahorro de su jubilación, pero la vida es más importante que el dinero a futuro, porque la emergencia sanitaria del COVID19 está matando a los peruanos en masa”, expresó el legislador de Podemos Perú.