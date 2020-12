El congresista Ricardo Burga, vocero alterno de Acción Popular, aseguró este miércoles que se han descontextualizado sus comentarios referidos al proceso de vacancia, durante una sesión conjunta de las comisiones de Economía y Agraria del Parlamento la semana pasada.

“Está totalmente descontextualizado”, afirmó a este medio y explicó que se encontraba brindando una entrevista a un medio de comunicación cuando se filtró dicho extracto.

El hecho ocurrió hace cinco días, cuando en el minuto 34 de la sesión, se escucha al legislador decir lo siguiente:

“Sería el mismo procedimiento constitucional, que permite la Constitución y el Reglamento Interno del Congreso para vacar a la seño...”.

Al respecto, indicó que estaba respondiendo a una pregunta relacionada al expresidente Martín Vizcarra y no se refería a la Mesa Directiva actual, presidida por Mirtha Vásquez (Frente Amplio).

“Sacan de contexto una entrevista en la que estoy respondiendo a un medio de prensa y, si escuchas bien, soy muy formal en la respuesta. [Para censurar a Vásquez] No necesito proceder con un tema constitucional, simplemente se presenta una moción de censura y se acabó”, dijo.

“Estaba hablando de Vizcarra y lo que recuerdo es que me preguntan por qué [Manuel] Merino no es un golpista y digo que no es un golpista porque se ha seguido el mismo procedimiento constitucional y el reglamento del Congreso”, agregó.