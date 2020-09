Hace un par de horas, Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, presentó ante el pleno del Congreso tres audios que evidencian coordinaciones entre Martín Vizcarra con la secretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, y la asistente administrativa de Palacio, Karen Roca sobre el caso Richard Swing.

En uno de los audios se escucha una conversación entre Richard Cisneros y Karen Roca Luque. El artista comenta que, sí algo le llegara a pasar, responsabiliza directamente a Martín Vizcarra.

“Quiero dejar bien en claro públicamente que si algo me pasa, quiero que el Perú lo sepa, si a mi me mandan a matar o si algo me pasa yo le echo la culpa al presidente de la República o a la persona que está atrás o la Secretaría General. Yo puedo decir que fue Martín y hay vacancia al día siguiente”, se escucha decir en el audio a Cisneros.

Richard Swing: “Que el Perú sepa, si me mandan a matar yo le hecho la culpa a Vizcarra"

Edgar Alarcón sobre audios: “Esto puede llegar hasta una vacancia presidencial”

El presidente de la Comisión de Fiscalización dijo esta tarde que la situación generada tras los audios que difundió en la sesión del pleno del Congreso que involucrarían al presidente Martín Vizcarra en el caso ‘Richard Swing’, podría llegar a una vacancia presidencial.

“Esto tiene que ser una decisión colegiada del pleno del Congreso”, declaró al canal del Congreso al referir que ante la publicación de los audios, el presidente del Congreso, Manuel Merino convocó a una junta de portavoces.

“Nosotros, internamente, nos hemos reunido y estamos evaluando las acciones legales”. “Se están solicitando las pericias técnicas especiales”, precisó.

Todos los audios de Martín Vizcarra - Correo