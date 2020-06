Máximo San Román, quien fuera asesor del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, acudirá mañana a las 9:00 a.m. a la comisión de Fiscalización del Congreso, para aclarar si tuvo algún tipo de relación con el polémico cantante Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, quien ganó contratos con el Ministerio de Cultura por más de S/175 000.00.

Cabe precisar que durante su presentación en el Congreso, Cisneros aseguró que la primera vez que ingresó a Palacio de Gobierno fue en diciembre de 2017, invitado por el entonces asesor presidencial Máximo San Román. Según el cantante, para asesorar a PPK.

Richard Cisneros aseguró en su presentación en el Congreso, que Máximo San Román lo convocó a Palacio. (Foto: Joel Alonzo / GEC)

“No recuerdo bien si fue un día o dos días antes de la primera moción de vacancia contra el presidente Kuczynski, el ingeniero San Román me convoca porque conoce mis aptitudes en marketing político para tratar de ayudar al presidente en desarrollar una consultoría que fue ad honorem, la cual desarrollé en vivo y en directo”, dijo Cisneros en aquella oportunidad.

San Román ha negado en diferentes medios de comunicación haber convocado a Cisneros, y asegura no recordarlo.

“No ni lo conocía, no he escuchado ninguna sola canción de él ni lo he visto participar en ningún momento, es un invento de él”, aseguró.

Correo conoció que ayer, el congresista Edgar Alarcón, presidente de la comisión de Fiscalización a cargo de investigar el caso de Richard Cisneros, se puso en contacto con Máximo San Román y este aceptó acudir mañana. Pese a que el procedimiento es invitarlo con 72 horas de anticipación, el exvicepresidente prefiere aclarar la situación cuanto antes.

Al medio día se desarrollará a la comisión para determinar quiénes serán los invitados para el viernes. En la lista se priorizará a las personas más cercanas a Palacio como la secretaria general de la presidencia, Mirian Morales, la asistente administrativa del despacho presidencial Karem Roca Luque.