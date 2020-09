Durante una entrevista con RPP, el compositor Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, volvió a pedir que el presidente Martín Vizcarra lo reciba en Palacio de Gobierno a fin de esclarecer el número de veces a los cuales asistió a la “Casa de Pizarro”.

Cuando fue consultado por el motivo principal por el cual el mandatario debería recibirlo en plena crisis política, sanitaria y económica, el cantante aseguró que busca defender la democracia.

“ Quiero luchar como cualquier otro ciudadano por la democracia de mi país . Yo no quiero ser parte de este complot que está haciendo el Congreso en contra del presidente”, indicó.

Cisneros insistió en que solo él podría ayudar al jefe de Estado a conocer cuántas veces y para qué visitó Palacio de Gobierno. El compositor reveló que fueron cinco las jornadas en que lo hizo.

“Yo soy quien le puede aclarar el panorama de mis visitas a Palacio, ¿quién más que yo? Entonces, señor presidente, yo vino a esta hora, tal hora, me invitó tal, tal tal. Porque obviamente cómo el presidente no se va a sentir confundido si dice, oye pero esto no está identificado”, mencionó.

El exmotivador del Ministerio de Cultura comentó que en ninguna ocasión de las que visitó Palacio se reunió a solas o con un número mínimo de personas con Vizcarra Cornejo.

“Existieron varios intentos de reunión. Por ejemplo, yo quería y le había propuesto el tema a Mirian Morales para ser su asesor y eso no se pudo concretar por el tema del título y yo no tenía título”, aseveró.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Cisneros pide una reunión con el presidente. El último viernes, a su salida de la Oficina de Mesa de Partes del Congreso, presentó una carta dirigida al mandatario solicitando reunirse con él.

