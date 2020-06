Richard Cisneros llegó al Congreso en compañía de su abogado para declarar en la Comisión de Fiscalización sobre las contrataciones en el Ministerio de Cultura.

Antes de comenzar con sus declaraciones, Richard Cisneros se baja la mascarilla por unos minutos y comenta: “soy Richard Cisneros Carbadillo y aquí estoy”, agrega que “van a saber quién es”. Menciona el grado doctor honoris causa que recibió y sigue con su charla motivacional.

El artista también enumera los cursos estudiados y su carrera como cantautor desde hace 30 años: "estudié liderazgo, mkt político en NY y es entrenador de voleibol. Como saben, se ha reducido mi orden de servicio”.

“Como artista, fui premiado tres veces como ejemplo peruano en Nueva York”, comentó Richard Cisneros ante la comisión de fiscalización.

El congresista Espinoza a Cisneros tuvo una intervención, para pedir a Cisneros que se adecue a lo que se le ha pedido en el oficio

"Ha sido citado para que responder sobre el oficio. No queremos conocer su historial. Esta comisión no está valorando sus estudios. No he venido a escuchar una charla motivacional. Un poco más hasta voy a llorar”, comentó el congresista.

Richard Cisneros: “cumplo con todos los requisitos habidos y por haber. Antes de contratar con el Estado me registré en la OSCE el 2018. He desarrollado mis actividades con puntualidad y eficiencia”.

El congresista Jim Mamani le pregunta preguntó a Cisneros quién fue la persona que lo recomendó: “nadie me recomendó, tengo experiencia nacional e internacional. Tengo experiencia dentro del arte y cultura”.

SOBRE PPK

Richard Cisneros comentó que fue presentado en los mítines de cierre: “Participé activamente en la campaña de PPK y fui el artista encargado de dos canciones para la segunda vuelta electoral. Fui presentado en los mítines cierres”