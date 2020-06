La exministra de Cultura, Sonia Guillén, aseguró haber sentido indignación al escuchar las afirmaciones del compositor conocido como “Richard Swing” sobre ella cuando dejó el cargo en el Gabinete de Vicente Zeballos.

“Indignación. A mí me pueden haber calificado de muchas maneras, en mi vida he sido agredida y, en ese sentido, he respondido de la manera más enérgica desde el rol que me tocaba y decir las cosas con claridad”, subrayó la exfuncionaria en diálogo con RPP.

Al ser consultada por Canal N si es cierto que “Richard Swing” hizo que deje el Gabinete ministerial, Guillén respondió: “Obviamente, es cierto (me ha hecho renunciar). Esta situación ha definido mi renuncia porque yo asumo la responsabilidad política de eso que ha sucedido durante mi administración, no tanto por las implicancias, sino por el hecho que no fue una decisión considerada como otras emergencias”.

El último domingo, se reveló una conversación de Cisneros sobre la renuncia de Sonia Guillén, tras el escándalo por los servicios que brindó a ese sector por más de S/175 mil. En la grabación difundida por el programa ‘Panorama’, Cisneros Carballido incluso se vanagloria al afirmar que trabaja “para tres presidentes” y que jamás se imaginó “ser famoso a nivel mundial”.

“Oye, aunque hubiese invertido toda mi plata en mi fusión, nunca hubiera tenido una campaña como la que me están haciendo. Hoy día he botado a la ministra… por atrevida. La renuncié. Todas son unas envidiosas porque yo he llegado al lugar que nunca llegarán ellas, porque nunca llegarán a ese lugar”, expresó.