Horas después de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara improcedente la medida cautelar presentada por el Ejecutivo para suspender el proceso de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, el abogado penalista, Roberto Pereira Chumbe, quien ejerecerá la defensa legal del mandatario ante el Congreso, brindó su punto de vista ante la coyuntura.

En diálogo con RPP, el profesional del Derecho comentó que hasta el cierre de esta nota no se ha confirmado que el jefe de Estado asista mañana al debate sobre la moción de vacancia en su contra.

“Es un tema que todavía no se ha definido. El día de hoy no he tenido tiempo todavía de conferenciar o conversar con el presidente, seguro eso estará siendo decidido en el transcurso de la tarde”, indicó.

Sobre la línea argumentativa que seguirá durante su exposición del día de mañana en la sede del Poder Legislativo, Pereira sostuvo que la demanda competencial admitida por el TC le brinda soporte a su intervención.

En tanto, negó que enfocará la defensa del mandatario en los audios propalados por el Congreso de la República el jueves pasado, puesto que no es el ámbito adecuado para tocar el tema de fondo.

“Todo tiene su ámbito, como sabemos ese tipo de evidencias requieren pues una serie de requisitos y corroboraciones para poder deducir algún tipo de consecuencia de parte de esos hechos”, argumentó.

Por lo cual, Pereira aseguró que el enfoque que usará para defender al presidente mañana ante el pleno del Congreso será si es aplicable la vacancia presidencial por incapacidad moral en el caso concreto.

