El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, dijo que Aníbal Torres deberá aclarar la denuncia que se hizo en su contra sobre un presunto intento de manejar políticamente la publicidad estatal que hizo su todavía jefa de Comunicación Social.

“Estoy seguro que el premier Aníbal Torres es una persona honesta, conoce el servicio público y no me imagino bajo ningún concepto al premier dirigiendo contrataciones, eso es imposible, no puede ser”, comentó ante la prensa luego de participar en un evento junto al primer ministro y el presidente de la República, Pedro Castillo, este jueves.

Según denunció la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ximena Pinto, Aníbal Torres le exigió que se retire la publicidad al grupo El Comercio, a pesar de que ella recurrió a los asesores de prensa del presidente Pedro Castillo para decidir que eso iba en contra del plan de distribución de publicidad.

Roberto Sánchez señaló que Aníbal Torres deberá explicar sus declaraciones. (Canal N)

Al respecto, Roberto Sánchez aseguró que es “falso” que haya un intento de direccionar la publicidad estatal con intereses políticos, aunque aseveró que el Gobierno busca “diversificar” estas contrataciones en las regiones.

“Lo hemos dicho en diferentes momentos, de labios del propio presidente, del propio premier, que hay que respetar la libertad, ampliar la oferta pero eso no significa bajo ningún concepto dirigir (la publicidad)”, respondió.

El ministro y congresista de la bancada Juntos por el Perú aseguró que en el Gabinete y en Promperú están trabajando para la contratación de publicidad de manera amplia, atendiendo la oferta y con legalidad.