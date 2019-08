Rolando Reátegui sobre Kuczynski: "No podría decir si es un fallo justo o no" (VIDEO)

El congresista de Unidos por la República, Rolando Reátegui, consideró que los investigados en las condiciones del expresidente Pedro Pablo Kuczysnki, con respecto a su edad, salud y caso judicial, deberían permanecer con arresto domiciliario y no prisión preventiva.

Ello refirió el legislador al comentar el fallo del Poder Judicial que declaró infundado el pedido del fiscal José Domingo Pérez luego que el exmandatario recibiera las visitas de la vicepresidenta Mercedes Aráoz y el congresista Carlos Bruce, entre otros, en su vivienda.

Sin embargo, Reátegui dijo que no puede calificar de justo o injusto el fallo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a cargo del juez Jorge Luis Chávez Tamariz.

"No podría decir si es un fallo justo o no, pero yo me iría más por el lado humano. Las personas a esa edad, sí tienen que estar en la casa, independientemente, a las cosas que haya cometido", subrayó.

Luego, Reátegui estimó que el estado de la salud de Kuczynski fue determinante para la determinación del Poder Judicial.

"Supongo (que la salud) ha sido el mayor determinante. Que haría un señor de 81 años en la cárcel. Obviamente, la Fiscalía tiene razón, pero el juez ha determinado que es preferible (...) lo que más a pesado es el lado humano", remarcó.

De otro lado, Rolando Reátegui precisó que su bancada aún no ha decidido si respaldará a Daniel Salaverry en el próximo Pleno, cuando se vote el pedido de suspensión por 120 días, debido a haber presentado de reportes de la semana de representación con información falsa.

"Vamos a escucharlo. No hemos quedado en respaldar o no", mencionó.

También, negó que Salaverry haya brindado una explicación a la bancada sobre el asunto, luego que la Comisión de Ética pidiera la suspensión. "Ante la bancada no (ha explicado). Él no viene, creo que el martes vendrá para explicar esto a la representación nacional y al país", anotó.

Posteriormente, afirmó que será una buena oportunidad para que el exfujimorista esclarezca las dudas sobre el tema.

"Hay que escuchar a Daniel (Salaverry), tendrá sus argumentos, sus razones, podrá explicar, es una muy buena oportunidad para que explique en el Pleno del Congreso, la sanción que le impuso la Comisión de Ética", enfatizó.