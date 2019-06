Roque Benavides: “Respetemos los poderes si se quiere inversiones”

Síguenos en Facebook

En entrevista con Correo, el expresidente de Confiep y empresario minero, Roque Benavides, mostró su preocupación por el lento crecimiento de la economía, que no da opción de generar trabajo, y por lo tanto, de reducir la pobreza. Considera que la inversión que más se retrae cuando hay enfrentamiento de poderes es la de los micro y pequeño empresarios, porque son los más desconfiados. Dijo también que el Ejecutivo puede trabajar en el frente político para conseguir una reforma, sin descuidar el frente económico, para satisfacción de la gente y evitar problemas sociales.

¿Cómo calificaría el estado actual de la economía?

Bueno, creo que existe un grado de frustración de la población; la economía no avanza al ritmo que podría hacerlo para generar más empleo. No soy economista que está con las cifras en la mano, pero sí puedo decir que debo ser un termómetro sobre la presión por puestos de trabajo; hay gente que está perdiendo su empleo. Corresponde como país poder crecer mucho más de lo que crece el mundo. Perú debería crecer al 5% o 6% para generar puestos de trabajo y luchar contra la pobreza. Me preocupa que no haya un objetivo claro en este sentido. Entiendo que la lucha contra la corrupción es importante, pero también hay que luchar contra la informalidad, porque si en Lima se siente la pegada, en provincia se siente mucho más; venimos de una empresa minera que sabe lo que pasa en la otra parte del país. Siento cierta frustración de no tener el crecimiento que se debe de tener.

¿Considera que el descuido de la economía es por poner mucho énfasis en la reforma política?

Hay que trabajar los dos frentes, no se puede excluir uno del otro. Si no queremos que esta situación nos explote en la cara, necesitamos un mayor crecimiento económico para que la gente esté más satisfecha y se pueda proceder con la reforma política, que sí se necesita. Si ahora no crecemos, se tendrá problemas sociales en el futuro.

¿Está mal que el ministro Oliva diga que el 0.02% de abril es por la reforma política?

No, el ministro Oliva, entiendo, dijo que se necesita la reforma política para crecer más rápido; tengo que discrepar con él, creo que un ministro de Economía debe preocuparse de que haya más inversiones en todos los sectores, como agricultura, turismo, minería. Los megaproyectos (mineros) tienen encadenamientos y, por supuesto, Tía María se debe resaltar; es un proyecto avanzado, que cambió por desalinizar agua para no impactar en el de la agricultura. Creo que se debe construir el reservorio de Paltiture en vez de desalinizar. Creo que hay que sacar adelante Tía María y que el permiso de construcción se lo otorgue el Gobierno, la empresa hizo todo lo necesario; el plazo de su Estudio de Impacto Ambiental vence el 31 de julio; hay una urgencia en hacerlo.

¿Que no se repita lo de Conga con Tía María?

Las decisiones nunca son fáciles porque siempre habrá opositores, gente que tiene interés en oponerse porque tiene una vocación política, con todo derecho, pero no se puede paralizar un proyecto y si Southern cumplió con todos los requisitos que exige el Estado, que se haga cumplir la ley y se tome una decisión. Invoco al Gobierno que proceda con el permiso para la construcción en Tía María.

¿Se descuida la inversión en el país?

No es que haya descuido, tenemos un mal endémico que es el centralismo. A veces, como que creemos que podemos dejar pasar los proyectos que están fuera de las grandes ciudades; si se quiere seguir creciendo, generando puestos de trabajo, tenemos que sacar adelante proyectos como Tía María, después, avanzar más rápido Quellaveco; sacar Michiquillay y otros proyectos. La región que más crece en Perú es probablemente Arequipa, hay que mantener su crecimiento, pero la que menos crece es Cajamarca; se debe hacer un esfuerzo por dar más a los compatriotas de Cajamarca, con más inversión.

¿Cree que el presidente Vizcarra exagera al pechar al Congreso?

Casi hay un permanente conflicto de poderes; la Constitución Política del Perú nos exige que haya respeto entre los poderes, estamos en una democracia. El Congreso se eligió democráticamente, nos guste o no; el Ejecutivo fue elegido también; debe haber respeto entre poderes. El Congreso hace un esfuerzo ahora, porque también ha cometido muchos errores. Seguro paga, en términos de popularidad, pechar al Congreso; cuidado, cerrar el Congreso a dos años de las elecciones generales, llamar a elecciones para un nuevo Congreso, que no sabemos si será mejor o peor que el actual, no es bueno. Los ministros deben hacer un esfuerzo por trabajar con las comisiones del Congreso y sacar adelante las reformas, lo que no quiere decir que el Ejecutivo debe imponer al Congreso. Nuestra democracia nos dio una papa caliente, un Ejecutivo con una minoría en el Congreso, con un Congreso que no supo entender su mayoría. Respetemos los poderes si se quiere tener armonía para mayores inversiones.

¿Y las encuestas?

Las encuestas deben ser muy gratas para quien está a cargo del Poder Ejecutivo si lo favorece, pero las encuestas van y vienen y nosotros somos testigos de excepción como salen los presidentes. El señor Toledo terminó con 5% de aprobación; el señor García, que en paz descanse, igual, con poca aprobación; el señor Humala también; no creamos que la aprobación es permanente. El capital político que le da las encuestas, que lo favorecen (al Presidente) le debería permitir tomar decisiones adecuadas, que mejore el ambiente económico; tiene que usar ese caudal político para generar mayores oportunidades.

¿El presidente Vizcarra construye una candidatura para el 2021?

No creo; hay una discusión constitucional, pero no creo que sea el caso; la verdad sería un cálculo muy avezado. Sinceramente, creo que como fue gobernador y su padre fue constituyente, seguro tiene expectativas hacia el futuro, pero no para ser candidato en el 2021.

¿Cómo ve al señor Del Solar en su posición con la economía?

Creo que el señor del Solar debería ser más gestor; es evidente que la gestión del Gobierno no está funcionando todo lo rápido que se quiere, hay que insistir en que trabaje el gabinete junto con el Presidente, que se trabaje por un mayor crecimiento.

¿Cree que se necesita cambios en el gabinete?

Es cuestión del Presidente de la República, él tiene que designar a sus ministros; si las cosas no funcionan como se debe, debe hacer los cambios que considere; la economía debería crecer entre 5% y 6%. En el sector privado nos ponemos metas y si no se cumplen, piña, tenemos que exigir resultados. Se debe buscar a la gente más competente, el Perú merece que su Gobierno tenga a los mejores. Siempre digo que Perú es como una empresa, Perú S.A.

¿Cómo ve al señor Oliva?

El señor Oliva es el ministro de Economía y Finanzas, pero él también depende de otros sectores para que haya inversiones. Tiene que preocuparse porque la economía no avanza en la velocidad que debería, debemos hacer que la economía vibre más y que funciones, que crezca mucho más.

La inversión pública está muy lenta, no se gasta. ¿La Reconstrucción con Cambios debe tener más impulso?

Cuando hay cambio de autoridades, la inversión pública se retrae porque para las nuevas autoridades hay un borrón y cuenta nueva. Se debe corregir en el futuro, si no hay capacidad de inversión, hay que revisar si el Gobierno central puede ayudar a las autoridades para avanzar más rápido con los proyectos; la inversión pública es importante, el endeudamiento de Perú es relativamente bajo; podría activarse mucho la inversión pública. Comencemos con la reconstrucción del norte, no hay derecho que no avance rápido. Sí creo firmemente que el sector privado debe liderar la inversión y aquí hay un rol promotor del Gobierno, de evitar paralizar proyectos por la permisología; se necesita agilizar las inversiones. Del 100% de la inversión en Perú, el 80% es privada. Del 80% privada, el 80% es de nacionales, de peruanos.

Para agilizar la reconstrucción, ¿se puede transferir las unidades ejecutoras?

Es una decisión del Gobierno. El Gobierno nacional tiene que apoyar a los gobiernos subnacionales, si una forma es que los ministerios hagan las obras, enhorabuena, es inversión público-público. Pueden participar los privados, pero es un proceso más largo; hoy día hay urgencia de la inversión pública porque la economía está semiparalizada.

Dentro de las medidas urgentes que debe tomar el Ejecutivo, ¿cuáles recomendaría? Si queremos promover el turismo, hay que sacar rápido los aeropuertos Jorge Chávez y Chinchero, potenciar el aeropuerto de Pisco; hay que hacer el túnel trasandino en la Carretera Central, hacer reservorios; promover la agricultura y ganadería en la costa, entre otras obras.

¿Los mineros pueden construir represas que garanticen agua para sus operaciones y para la gente?

Por supuesto, lo que se llama la hermandad del agua, promovida por el exgobernador de Ica, Fernando Cillóniz, implica que todos los usuarios del agua debemos trabajar porque haya más y de mejor calidad. La minería puede contribuir a construir los reservorios, considerando que el 85% del agua de lluvia se va al Pacífico todos los años.

¿Las presiones sociales pueden distorsionar logros del pasado y hacer correr a inversionistas?

La inversión viene de la micro, pequeña, mediana y gran empresa. No hay gente que cuide más su dinero que el microempresario, gente más humilde que hace un esfuerzo por generar recursos para su familia; cuando pensemos en el inversionista, pensemos en el micro y pequeño empresario, son los más desconfiados, a quienes hay que darles más confianza. Hay que tratar de evitar que haya enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso para dar el mejor ambiente posible y haya la mayor inversión posible.

¿Es el señor Zeballos un ministro incómodo por lo que dijo de una aerolínea estatal?

Invocaría al ministro de Justicia que lea la Constitución Política que nos rige, en cuyo capítulo económico señala que el Estado se ocupe de salud, nutrición, educación, infraestructura básica, seguridad y justicia, en ningún lugar dice que el empresario. Creo que fue un error de su parte decirlo y si él tiene esa tendencia política, también le corresponde al Presidente y al señor Del Solar, evaluar si debe quedarse en su puesto o no. La Constitución señala que el Estado debe ocuparse de algunas cosas y dejar el resto para el privado, no está bien arriesgar dinero de todos los peruanos en emprendimientos que los puede hacer el privado.

¿Descarta participar en política?

Yo participo en política permanentemente porque opino, pero que sea candidato a un puesto público, no soy candidato, me quedo sorprendido de las redes sociales, son incontrolables, donde insisten que soy candidato. Cumplo con un rol, modestia aparte, visitando las universidades. Me hice la promesa de cuando tenga más tiempo dedicarme a las universidades nacionales y, si ir a las universidades se interpreta como campaña, no; es una vocación que tengo. El interés de mi parte es devolver a la sociedad todo lo que me ha dado, claro también lo trabajé.

¿Le han ofrecido un ministerio?

Alguna oportunidad, hace muchos años, puedo decirlo ahora, cuando cayó el presidente Fujimori y había la posibilidad de que el señor Ricardo Márquez asuma la Presidencia, se me ofreció un cargo público, pero como tuvo la sensatez de no aceptar, quedó en nada. Fue en el 2001.

¿Y ahora?

No, tengo mis propias responsabilidades.