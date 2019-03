Roque Benavides sobre próximo premier: "Se necesita un gestor, que gestione y gobierne"

Síguenos en Facebook

El presidente de la Confiep, Roque Benavides, calificó de mediocre el trabajo desarrollado por el renunciante César Villanueva en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quien dio un paso al costado el último viernes.

En diálogo con Canal N, Roque Benavides aseguró que durante el tiempo que Villanueva fue jefe del Gabinete no habido un bienestar para la mayoría de los peruanos.

"Ha sido mediocre, no habido una reactivación económica, no habido bienestar para la población que es lo que todos los peruanos queremos. Yo debo ser medio termómetro de la economía en el sentido de la cantidad de personas que se me acercan y piden puesto de trabajo. No tengo la capacidad de dar trabajo, pero si antes recibía uno, ahora recibo como diez solicitudes de trabajo", remarcó.

Vizcarra

Incluso, el presidente de la Confiep dijo que la administración de Martín Vizcarra también ha sido mediocre.

"(Ha sido mediocre la labor de Vizcarra) de todas maneras por los resultados. No hay una intención de personalizar este calificativo. Pero sí los resultados que tenemos este año en el Perú, han sido mediocres", subrayó.

Al ser consultado sobre los trascendidos con respecto a que Miryam Morales o Salvador del Solar sería el reemplazo de Villanueva, Benavides respondió: "No conozco a la señora (Miryam) Morales, sí lo conozco a Salvador del Solar, seguramente son muy buenas personas pero acá lo que se necesita es un gestor, que gestione y gobierne".

Además, refirió que el nuevo premier debe dejar al presidente Vizcarra "con la cuestión política que es lo que le gusta. Todo el mundo habla de las encuestas, y seguramente eso le preocupa".