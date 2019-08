Rosa Bartra compara al presidente Vizcarra con Susana Villarán (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, comparó al presidente Martín Vizcarra con la recluida ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

En diálogo con Canal N, la legisladora aseguró que el jefe de Estado hace uso de un doble discurso como lo hacía la ex autoridad edil quien cumple -en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos- una orden de prisión preventiva de 24 meses por presuntamente haber recibido dinero de las empresas Odebrecht y OAS.

En ese sentido, Rosa Bartra consideró que el jefe de Estado no ha sido transparente con los peruanos, al comentar los audios difundidos que registran su diálogo con las autoridades de Arequipa sobre el proyecto Tía María.

"Me hizo recordar a Villarán cuando decía 'no voy a ir a la reelección' y se fue a la reelección (...) 'no he recibido un sol de Odebrecht, de OAS', pero habían cuarenta millones (...). Esos mensajes de negación tan potentes y luego, de desmentido público y de arrepentimiento, es una asociación mental que yo hice", manifestó.

Posteriormente, solicitó al jefe de Estado un "diálogo sincero" y aseguró que los peruanos están cansados de la "hipocresía" del presidente.

"Pedirle al presidente que tenga un diálogo sincero (...) en el Perú estamos cansados de la hipocresía (...) tiene un discurso frente a la ley, pero los audios contradice con eso", añadió.

Tras ser consultada si el Congreso aprobará el proyecto sobre el adelanto de elecciones en septiembre, Bartra respondió: "Yo no le puedo decir si se va a aprobar. Yo creo que se va a votar en septiembre".

¿Qué otras herramientas necesita para poder gobernar?

En otro momento, la fujimorista estimó que el presidente Vizcarra debería "poner en líneas sus ideas". "El Perú es mucho más de un entrampamiento (...). Quienes debemos poner en línea las ideas no somos los demás, sino el presidente de la República y quienes lo aconsejan", enfatizó.

"Insisto el Congreso le ha dado todas las herramientas para gobernar, yo voy a ir a un paso más adelante, le preguntaría al presidente Vizcarra con todo respeto ¿qué otras herramientas necesita para poder gobernar? ¿qué más necesita para superar los entrampamientos en reconstrucción y en inversión de infraestructura? ¿qué necesita para enfrentar la delincuencia?", se interrogó.