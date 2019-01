Rosa Bartra denuncia presunta censura contra difusión del trabajo de la Comisión de Constitución

Síguenos en Facebook

La congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, aseguró que existe un interés de censurar la difusión de la labor de la Comisión de Constitución que lidera, la cual analiza el proyecto de ley de la Junta Nacional de Justicia.

A través de su cuenta de Twitter, la fujimorista señaló que hay indicios de amedrentamiento a la función que desarrollan los integrantes de ese grupo de trabajo parlamentario.

"Pretenden censurar la difusión del trabajo que se viene realizando en la Comisión de Constitución, atacando su cuenta de Twitter, denuncio estos intentos de amedrentamiento al trabajo que realizamos", escribió la legisladora en la red social.

Niega retraso

En otro momento, desde la sede del Congreso, Rosa Bartra negó que se haya retrasado el análisis del proyecto de ley de la Junta Nacional de Justicia, como han asegurado algunos legisladores.

"Desmentir cualquier tipo de afirmaciones tendenciosas con respecto a que en la Comisión de Constitución no se trabaja. No podemos contribuir a un clima de desinformación en el que hay gente que quiere prisa para que no se cambie", subrayó.

Incluso, mencionó que el propio presidente del Congreso, Daniel Salaverry, puede verificar que la Comisión de Constitución ha trabajado toda la semana pasada.

El 18 de enero pasado, la Comisión de Justicia aprobó el predictamen de ese proyecto de ley luego de que su titular, Alberto Oliva suspendió la sesión ante la falta de quórum en varias oportunidades.

Algunos legisladores cuestionaron a Bartra por no haber aprobado ese predictamen en su grupo de trabajo.