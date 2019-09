Bartra: "Esperamos las recomendaciones (de la Com. de Venecia) que nos orienten a tomar la mejor decisión"

Síguenos en Facebook

Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, revela que la opinión de la Comisión de Venecia es vital para emitir un dictamen sobre el proyecto de adelanto de elecciones al 2020 planteado por el Ejecutivo. A su juicio, considera que Martín Vizcarra “gobierna con los comunistas” y resalta el rol que cumple el grupo La Resistencia contra el Gobierno.

Entiendo que hay un cronograma para que el proyecto de adelanto de elecciones se concluya este mes. ¿Se va a cumplir con ese plazo?

Nosotros, en la primera sesión que hemos desarrollado, aprobamos un plan de trabajo. La propuesta está considerada para este mes de setiembre, si hablamos del plazo. Sin embargo, si nos referimos a plazos reglamentarios, el artículo 77 del Congreso establece que una comisión tiene hasta 30 días hábiles para poder presentar un dictamen.

¿Eso significa que no se cumpliría con ese cronograma?

Significa que tenemos un cronograma y que estamos desarrollando las actividades necesarias.

¿Y existe una voluntad política de que se respete ese cronograma al margen de lo que diga el Reglamento?

La voluntad política es debatir y poder presentar un dictamen responsable.

¿Puede existir un compromiso de que se apruebe este mes?

Yo no voy a especular, porque es la decisión de la Comisión de Constitución que la tomará en el momento que tengamos claro el sentido en el cual debe dictaminarse. Y nosotros no podemos dar por sentado que un proyecto de ley se va a aprobar en los términos en los cuales han sido presentados. ¿Qué sentido tendría debatir, escuchar y pedir opiniones?

¿No cree que de aprobarse en octubre sería difícil de implementar la propuesta del Ejecutivo?

No te puedo responder eso, porque no sabemos cuál será el sentido del dictamen. Es más, no te puedo decir si se va a implementar.

Entiendo que ha realizado una serie de consultas a diversos juristas. ¿Qué se les ha solicitado?

Se les está consultando por la constitucionalidad del proyecto. El Tribunal Constitucional ha señalado en reiterativas sentencias que hay aspectos relacionados con reformas constitucionales que no pueden ser sometidos a referéndum. Luego se han realizado consultas sobre la constitucionalidad del recorte de mandato con respecto a los plazos y sus consecuencias, que son preguntas que siempre se hacen cuando se dictaminan.

Tengo información de que usted, en el mes de julio, envió un documento a la Comisión de Venecia. ¿Es cierto que ahora lo ha realizado nuevamente, pero esta vez fue remitido por el presidente del Congreso, Pedro Olaechea?

La construcción de un texto legal y viable nos exige a los miembros de la Comisión de Constitución, en especial a quien la preside, tener la mayor información válida para orientar nuestras decisiones. En ese contexto, en julio, efectivamente, enviamos una opinión a la Comisión de Venecia, que es la entidad más grande del mundo en temas de análisis constitucionales. Ellos emiten recomendaciones en reformas constitucionales y el Perú es Estado miembro. Lo que nosotros esperamos es tener esas recomendaciones (de la Comisión de Venecia) que nos orienten y permita tomar la mejor decisión para los intereses de nuestra Nación.

Precisión

A través de una llamada telefónica, la legisladora Rosa Bartra precisó que no puede responder si van a esperar o no la respuesta de la Comisión de Venecia, “porque no depende de ella, sino del colectivo que conforma la Comisión de Constitución”.

“No puedo hacer una afirmación con respecto a tiempos, eso incluye todas las actividades en las cuales la Comisión de Constitución está comprometida, porque respondo a un colectivo conformado por integrantes de todas las bancadas. Por lo tanto, no puedo hacer ninguna precisión con respecto a ninguna actividad porque no se trata de tiempos”, acotó.

¿Qué espera de esta respuesta de la Comisión de Venecia?

Esperamos una recomendación constitucional.

Entiendo que la opinión de la Comisión de Venecia no es vinculante y que se dará recién en la segunda semana de octubre.

Para poder votar, los congresistas necesitan información; para poder elaborar un dictamen, la comisión necesita información, recomendaciones y opiniones. Además recuerda dos cosas: primero, la Comisión de Venecia no es un ente jurisdiccional, sino consultivo y lo que va a emitir es una opinión, una recomendación. Segundo, el Congreso tiene facultades exclusivas y excluyentes con respecto a la reforma de la constitución. El Poder Ejecutivo podrá formarse también su propio concepto sobre la Comisión de Venecia diga, pero más allá de eso no puede hacer más.

Si la posición de la Comisión de Venecia se da en favor de la propuesta del Ejecutivo, ¿la van a respetar?

No voy adelantarme a los hechos; no puedo predecir lo que van a decir, sino ¿para qué se les hace consulta? Una vez más, no es vinculante si la apoyan o no. Finalmente es la Comisión la que completamente autónoma y, con base en toda la información que tenga, elaborará un dictamen.

¿Considera adecuado que se presente una cuestión de confianza por no aprobarse este proyecto?

Yo no me adelanto a los hecho. Espero que el presidente del Consejo de Ministros, quien presenta las cuestiones de confianza, entienda que la reforma constitucional es facultad exclusiva y excluyente del Congreso; por tanto, si no tiene autoridad para observarla, menos tendrá autoridad para pretender imponer una cuestión de confianza.

¿Les intimida la cuestión de confianza?, ¿tiene miedo a que cierren el Congreso?

No me intimida. Las consecuencias de los actos las debe asumir individual y colectivamente el Poder Ejecutivo frente a una medida como esa (cierre del Congreso). Y yo espero que revisen la historia, nuestro ordenamiento jurídico y las consecuencias que tendría la firma de un acto de disolución del Congreso, porque se asume la responsabilidad en todos los ámbitos, incluyendo la penal.

¿No le preocupa que en la Comisión de Fiscalización se hayan aprobado propuestas de comisiones investigadoras relacionadas con el presidente Martín Vizcarra?

Me preocuparía que no investiguen y que no fiscalicen. ¿O debemos cerrar la Comisión de Fiscalización para que el presidente Vizcarra pueda hacer carreteras, hospitales o ejecutar su plan de gobierno, que no sé cuál es? Creo que el que no la debe no la teme. Y las personas con la mayor autoridad en nuestro país deben ser las primeras en dar el ejemplo de ponerse a disposición de cualquier investigación.

Disculpe, pero ¿no cree que fue un exceso pretender investigar el mensaje a la Nación, en relación con el proyecto de adelanto de elecciones?

Los congresistas tienen completa libertad para plantear investigaciones.

¿Pero no cree que afectó al diálogo que tuvo el presidente Martín Vizcarra con Olaechea? Lo hicieron un día después...

¿No será que el presidente Vizcarra levanta polvo para tapar la corrupción de Chinchero que ya está evidenciada, por la etapa en la cual se encuentra la investigación? Si quiere luchar contra la corrupción, debería dar el ejemplo.

¿Está de acuerdo con que el diálogo entre Vizcarra y Olaechea se mantenga?, ¿valió la pena la primera reunión?

El diálogo es la mejor herramienta que tienen los demócratas para poder resolver discrepancias. Creo que esa voluntad y vocación permanente del presidente de Olaechea por dialogar, si realmente es aceptada por Vizcarra, le hace mucho bien al país. Se ha dado un primer paso y espero que Vizcarra entienda que dialogar es la mejor herramienta.

¿Temen en Fuerza Popular que Pedro Olaechea los traicione como Daniel Salaverry?

Creo que todas las muestras que ha dado el presidente Olaechea en defensa de la institucionalidad y facultades que tiene el Congreso, en los intereses del pueblo, hacen predecir que estarían muy lejano de que se repita esa historia.

¿Confía usted en Pedro Olaechea?

Yo no pongo las manos al fuego ni por mis hijos, porque ahora son mayores de edad. Pero creo son finalmente, más allá de las percepciones, los hechos los que se imponen. Lo que vemos ahora es un presidente que defiende la institucionalidad.

Muchos consideran que tiene una actitud confrontacional y creen que Constitución la debió dirigir Miguel Torres, por ser una persona de mayor consenso. ¿No fue un error asumir nuevamente Constitución?

En democracia uno se somete a las decisiones de la mayoría. Fue mi bancada la que decidió que me haga cargo de esta enorme responsabilidad y la agradezco. Espero seguir demostrándoles que merezco su confianza. Voy a esforzarme por defender la Constitución.

¿Tuvo el respaldo de Keiko?

Quisiera antes decir que son 311 días que está privada de su libertad injusta arbitrariamente. Vamos a luchar para que la justicia prevalezca y personas como ella no tengan que verse atropelladas en su derecho. Converso con ella permanentemente y no hablamos de respaldos de ese tipo. Ella no ha intervenido en la decisión de la bancada.

¿Por qué decidió apoyar públicamente al grupo La Resistencia, que cuestiona por redes sociales al Gobierno y realizan marchas en contra de su gestión?

Participe en el foro de este colectivo ciudadano junto con personalidades del mundo de las comunicaciones y la jurídica. Mi disertación giraba alrededor de decir la verdad en todo momento. Y sí creo que frente a proyectos totalitarios, frente al avallasamiento de las instituciones, a la pobreza desatendida, a la delincuencia desbordante, a la incapacidad del Gobierno, uno debe resistir para decir la verdad.

¿Se siente parte de este grupo?

Yo incluso diría que en momentos como este todos somos La Resistencia

Es cierto que hay grupo de legisladores de su bancada con esa línea.

De decir la verdad, de defender la democracia, de combatir la corrupción. Yo no le poner una etiqueta, porque los dueños de la verdad penden de un pensamiento único y que solamente los que piensan como ellos tiene derecho a la protesta, a levantar la voz y a discrepar. Yo saludo las formas democráticas y la respecto absolutamente todas. Si hay algo no acepto que se me ponga son las etiquetas.

¿Cuántos congresistas están en ese grupo?

Yo creo que todos los congresistas deberían apoyar la verdad.

¿Pero en Fuerza Popular cuántos están en esa línea de La Resistencia?

Yo le voy a pedir respeto y que, por favor, cuando redacte su nota, no ponga un sesgo con respecto a quienes apoyen un grupo. Hay un colectivo ciudadano -que no se cuantos son- que tienen derecho a levantar su voz frente a la incapacidad del gobierno y las mentiras propaladas diariamente. Por lo tanto, pido y exijo respecto a la libertad de pensamiento, expresión y opinión que hay en mi país. Y rechazo y condeno toda práctica que vaya orientada a poner etiquetas y tratar de verla de forma despreciativa, y encima tratar de vincularla a nombres y números.

¿Cree que este Gobierno ha fracasado?

Si la pobreza se multiplica, la violencia en la calles es imparable y cada hay más víctimas mortales, si los recién nacidos mueren porque no hay incubadoras, si hay miles de millones que no se gastan, no puedo hablar de un Gobierno exitoso. Eso es solamente responsabilidad del presidente Vizcarra, sus ministros y de quienes tienen responsabilidad para ejecutar el presupuesto que el Congreso siempre les ha autorizado.

Bajo esas premisas, ¿está de acuerdo con que se plantee una vacancia contra Vizcarra?

El congresista Mauricio Mulder está a favor de ella. Respeto las posiciones de todos mis colega. Me parece bastante mal cuando empezamos a referirnos como inadecuadas a las posiciones. Si finalmente prospera una moción de vacancia, yo discutiré sobre eso.

¿Y si se encuentra hechos de corrupción del presidente Vizcarra en el caso Chinchero o Conirsa, estaría a favor de una vacancia?

Yo no especulo; me pronuncio sobre una realidad concreta.

¿Cree que el presidente Vizcarra está alineado con la izquierda?, ¿Por qué?

Creo que el presidente Vizcarra gobierna con los comunistas. Son sus aliados en el Congreso. No tiene bancada ni partido. Se siente seguro con el apoyo de los comunistas del Congreso y de la calle.

¿Cree que Mercedes Aráoz es una salida a la crisis del país?

Es vicepresidenta de la República y tiene un rol fundamental en la historia de nuestro país. Creo que es una persona que responde a condiciones de experiencia y liderazgo, que podría ejercer perfectamente en caso de acceder al presidencia de la República. Eso dependerá de las decisiones que tome el presidente Vizcarra.

¿Cómo ve el futuro de Fuerza Popular post gobierno?

Somos un partido institucionalizado con pasado, presente y con muchísimo futuro. Es la más organizada que hay en nuestra patria, tiene un gran lideresa y con muchísimo futuro.

¿Usted seguirá en el partido después del 2021?

Estoy en el fujimorismo desde sus épocas más difíciles, no desde los 90 sino después, y he tenido una línea única de pensamiento. No llegué al fujimorismo ni por la casualidad ni por la suerte. Tomé la decisión de estar aquí y de momento no encuentro nada que me haga pensar que me iré.

¿Keiko Fujimori debería postular en la próximas elecciones del Perú?

Es la lideresa y la presidenta de Fuerza Popular. Espero que sea la próxima presidenta del Perú.

¿Cree que debe regresar Kenji al partido?

El fujimorismo es uno solo y espero que así se consolide.

¿Se debe desfujimorizar Fuerza Popular?

Estoy segura de que en FP ese sentimiento fujimorista, que tiene su pensamiento político y doctrinario contenido en la Constitución del 93, tiene para muchísimo tiempo en este país.

¿Pero no cree que con la prisión preventiva de Keiko, con el expresidente Alberto Fujimori en cárcel y Kenji investigado, el fujimorismo ha perdido fuerza y se necesitan nuevos líderes?

Estas dos injustas prisiones no van hacer más que fortalecer el sentimiento de construir una patria segura, saludable, próspera y, sobre todo, con oportunidades dignas para todos.

Disculpe, ¿la prisión de Alberto Fujimori también la considera injusta, pese a los delitos que cometió?

Ambas.