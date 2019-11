Rosa Bartra: "Para mí la etapa de Fuerza Popular se terminó"

Síguenos en Facebook

Rosa Bartra Barriga, postulante al Congreso de la República por Solidaridad Nacional (SN) contó sobre sus motivaciones por las desea continuar su trabajo en el Congreso y por las que no postulará por Fuerza Popular.

En una entrevista para el programa 'NPortada', de canal N, contó que antes de aceptar la invitación de SN habló sobre ello con Keiko Fujimori y unas semanas después supo que no formaba parte de la lista de los candidatos al Congreso de Fuerza Popular.

"Para mí la etapa de Fuerza Popular se terminó, la página está cerrada con gratitud por la oportunidad que me dieron de representar y servir desde el Congreso. Llevé una propuesta, fue invitada y la propuesta fue acogida. No se me ha renovado la invitación, y eso hace que consecuentemente acepte la invitación (de Solidaridad Nacional)", comentó.

Asimismo, tras las declaraciones de López Aliaga, secretario general de Solidaridad Nacional, quien le pidiò ni ser "confrontacional", Bartra esclareció que su trabajo en las comisiones que presidió en el Parlamento fue confundida con confrontación. "Se confundió la firmeza con la confrontación. Dije que el presidente Vizcarra confrontaba con el Congreso para ocultar la incapacidad de su gobierno, y eso fue tomado a mal por propios y extraños", anotó.