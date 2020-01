La candidata al Congreso por Solidaridad Nacional, Rosa Bartra, señaló que es “víctima de ataques feroces”, solo por decir lo que piensa y defender a los niños peruanos. Además, lamentó la información a la que pueden acceder los menores, pues asegura que no es indicado para ellos.

Como se sabe, fue blanco de críticas luego que sus polémicas declaraciones de que el actual Gobierno solo se dedica a “la ideología de género y a enseñar a las niñas que empoderarse es masturbarse”.

No obstante, Bartra indico que seguirá defendiendo su postura. "Por levantar mi voz, soy víctima de ataques feroces, me tratan de la peor manera... Si me van a atacar por defender a nuestros niños, que sigan atacando, bienvenidos los ataques”, declaró a UCI Noticias

“En los recursos a los cuales los niños le tienen que dar clic para poder observar videos, fotos, imágenes había uno especialmente dedicado a las niñas, que hablaba de masturbación y tenía test para saber qué juguete sexual se acomoda más... 50 juguetes sexuales de los más curiosos que puedes encontrar”, sostuvo Bartra.

La protección de nuestros niños es un deber que todos asumimos con coraje, y aunque esto signifique ser atacada por denunciar textos escolares con alto contenido sexual, Rosa Bartra, como mujer y como madre, estará en primera línea para defenderlos.

