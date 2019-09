Rosa Bartra: “Tiempo para debatir adelanto de elecciones fue suficiente”

Síguenos en Facebook

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular),aseveró que el tiempo utilizado para debatir el proyecto de adelanto de elecciones - archivado hace unos minutos - fue suficiente.

“Cuarenta horas de debate cronológicas ha tenido este proyecto de ley. Más de diez sesiones de trabajo. Creo que el tiempo y el espacio que se ha dado para debatir ha sido amplio y suficiente”, dijo al salir de la comisión.

La iniciativa del presidente Martín Vizcarra fue mandada al archivo con 15 votos a favor por parte de las bancadas de Fuerza Popular, Apra, Alianza Para el Progreso, Contigo y Acción Republicana; y con un voto en contra del congresista de Acción Popular Yonhy Lescano. El resto de legisladores de otras bancadas se retiraron en medio de críticas a Rosa Bartra.

“El acta ha sido sancionada ya y corresponde continuar con el trámite de ley [...] Es hora de pensar en los problemas de inseguridad, de desempleo, recesión y que en este momento lo que hay que hacer todos es pensar primero por y para el país”, añadió Rosa Bartra.

Retiro de congresistas en contra del debate

La presidenta de la Comisión de Constitución dio estas declaraciones luego de un accidentado debate en el que miembros de las bancadas Peruanos por el Kambio, Nuevo Perú, Frente Amplio, Bancada Liberal y Unidos por la República solicitaron que el dictamen pase al pleno o a la Junta de Portavoces.

En medio de críticas, el congresista Alberto de Belaunde, de la Bancada Liberal, cuestionó que no se le quiera dar tiempo suficiente para debatir por ser accesitario de la comisión, cuestionamiento al cual luego se sumaron Marisa Glave de Nuevo Perú y Yonhy Lescano de Acción Popular.

“Esta no es una práctica normal de la Comisión de Constitución y en estas condiciones no se puede llevar a cabo el debate, yo me retiro. No puedo participa de un debate que no es un debate, esto es una pantomima de debate”, señaló De Belaunde.

A este congresista luego se sumaron el resto de bancadas opositoras a la gestión de Rosa Bartra luego que esta se negara a poner en debate una moción para que se vote la posibilidad que el proyecto de adelanto de elecciones se exonere de la Comisión de Constitución y pase a la Junta de Portavoces. Esto, para que luego sea debatido directamente en el pleno.