Rosa Bartra: "Yo voy a hacer política hasta el día que me muera" (VIDEO)

La congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra, al ser consultada si está segura de que los peruanos volverían a votar por ella, aseguró que el pueblo le ha confiado su voto y que está pendiente de su trabajo, por lo que continuará su carrera política por mucho tiempo.

"El pueblo que me ha confiado su voto y que me ha confiado la defensa de la Constitución está pendiente de mi trabajo y le doy cuentas permanentemente. Tengo un carrera política bastante larga y la pienso continuar, yo voy a hacer política hasta el día que me muera, eso no significa que mi vida política vaya a continuar en el Parlamento, hay muchísimas formas de hacer política", expresó en diálogo con Canal N.

Asimismo, Bartra consideró que el pedido de cuestión de confianza realizado por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, es inconstitucional.

“La Constitución no faculta al Ejecutivo a decirle al Congreso: ‘Tú vas a modificar las Constitución en los términos que yo digo y en plazo que yo quiero’, es inconstitucional”, manifestó la parlamentaria que ostenta la presidente en la Comisión de Constitución.

Cuando la conductora de televisión le preguntó si iba a votar a pesar de que considera el pedido como inconstitucional, Rosa Bartra dijo que igual iba a ejercer su derecho al voto.

"Yo voy a votar en el sentido que mi deber de respetar la Constitución me obliga. Lo he dicho varias veces, el pedido es inconstitucional. Tengo que votar, no puedo negar mi derecho de ejercer mi voto", indicó.