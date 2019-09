Rosa Bartra a Yonhy Lescano: "No sea malcriado" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras la intervención de la vocera de Fuerza Popular Milagros Salazar durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, el legislador de Acción Popular, Yonhy Lescano alzó la voz y encendió el micrófono, pese a que no tenía la autorización de la presidenta de la comisión para hacer uso de la palabra.

Esta actitud incomodó a la titular de la comisión, Rosa Bartra, quien mientras estaba hablando, Yonhy Lescano la interrumpió con un "señora presidenta en alusión...". No pudo terminar lo que estaba diciendo porque fue cortado por Bartra, quien se mostró incómoda la por actitud del parlamentario de Acción Popular.

"Congresista no encienda la micro, no sea malcriado. Compórtese a la altura de lo que la Comisión y la Comunidad Internacional requieren. Congresista tiene 30 segundos para responder a la alusión", expresó Rosa Bartra.

Ante el permiso de Bartra, Lescano respondió a Salazar y descartó que él haya participado en alguna marcha que apoye el adelanto de elecciones. "Señora presidenta, viene el fujimorismo solamente a agredir a los parlamentarios. En esas marchas yo no he estado en ningún momento y saca una fotografía de mis correligionarios y dice (Milagros Salazar) que el señor Lescano quiere adelanto de elecciones y por eso está ahí. En ninguna marcha he participado. Eso demuestra la mala fe y las mentiras que hace el fujimorismo permanentemente, señores comisionados", finalizó Lescano.