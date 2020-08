La nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, realizó un pedido a fin de que los congresistas aparten dejen el conflicto en tanto dure la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), luego de señalar que las interpelaciones en estos momentos son “muy difíciles de procesar emocionalmente”.

“El ciudadano quier saber que estás del lado de él, para protegerlo, darle las herramientas necesarias para poder salir adelante. Salte de la arena de frente, de la controversia, el conflicto, por lo menos durante la época de la pandemia. Ese es el llamado muy respetuoso a todos y cada uno de los congresistas”, dijo en declaraciones a RPP.

Rosario Sasieta fue una de los nuevos 4 ministros que ingresaron en el nuevo gabinete encabezado por Walter Martos como presidente del Consejo de Ministros, tras la salida de Pedro Cateriano por no haber obtenido el voto de investidura del pleno del Legislativo.

La excongresista y nueva ministra señaló que, si bien las interpelaciones pueden ser evaluadas y aprobadas por el Congreso tanto para llegar a consensos como para polemizar, en este momento dan un mensaje de discusiones política cuando la ciudadanía, lo que quiere, es que no haya más discusiones.

“Una interpelación en este momento es muy difícil de procesar emocionalmente porque recién estamos incorporándonos y creo que, políticamente y ante la sociedad, la gente quiere que todo marche bien, que no haya más discusiones, pujas y para eso estamos aquí, para decirle a la ciudadanía que vamos a poner todo de nuestra parte”, aseguró.

Rosario Sasieta reiteró su agradecimiento al presidente Martín Vizcarra por haberla convocado y a todas las fuerzas políticas que han respaldado su nombramiento, al indicar que no podía rechazar el pedido del mandatario para ocupar el cargo en reemplazo de Gloria Montenegro.

“Yo con la patria no me puedo jugar. El presidente me convoca y yo tengo que aceptar porque no puedo decir que no lo voy a hacer por cálculo político. Este ministerio no puede tener un color político”, acotó.