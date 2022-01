El ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, descartó que hayan ocurrido irregularidades en los procesos de contratación de personal dentro de su sector, a pesar de los reportajes periodísticos y el testimonio de un exdirector de recursos humanos donde se habla de presiones para favorecer a personas vinculadas al partido de Gobierno y al ministro.

Al ser consultado por TV Perú Noticias sobre las dos mociones de interpelación presentadas formalmente en el Congreso de la República en su contra por este tema, Ramírez recordó las declaraciones que hizo la primera ministra, Mirtha Vásquez, cuestionando su uso excesivo.

“Ya la premier claramente ha dicho que no se pueden hacer (interpelaciones) en base a reportajes periodísticos. Entenderá que incluso la persona que había declarado ya manifestó que todos los contratos han sido totalmente hechos dentro de los parámetros de la legalidad a través de un criterio evaluado comparando con los perfiles”, aseguró.

Este domingo 16 de enero, el exdirector de recursos humanos del Ministerio del Ambiente, Juan Carlos Castro Pinto, aseguró en el programa Punto Final que “de acuerdo al reglamento de organización y función de Minam, la persona encargada de designar en cargos de confianza es el ministro. Y precisamente, por el nombre de confianza, tienen que obedecer a la confianza del ministro”.

Castro Pinto aseveró haber sentido “presión” para los casos de las contrataciones de Jaime Quispialaya Armas, Carlos Pimentel Silva, Natalia Jiménez Velásquez, Emerson López Delgado, entre otros.

“Yo me he sentido con todas las presiones que ha habido en el ministerio que son corroborarles objetivamente [...] las visitas que hacían a mi despacho, los WhatsApp, muchas veces. Yo he reafirmado, porque siempre es el ánimo que debemos construir un país con servicio civil meritocrático”, puntualizó.

Al respecto, Rubén Ramírez negó que se haya acreditado que existió algún tipo de presión para contratar a determinadas personas en su ministerio.

“Solo decía que había una especie de presión pero no lo ha acreditado. Este ministerio trabaja cuidando el erario nacional, el patrimonio y es respetuoso de todas las reglas y normas sectoriales”, acotó.

El ministro concluyó garantizando que acudirá y responderá ante el Congreso todas las veces que sea necesario, y que ya han remitido la información pertinente a la Contraloría General. “Aquí no hay nada irregular”, manifestó.