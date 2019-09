Sachi Fujimori: "Basta de tanto odio y venganza contra Keiko"

Síguenos en Facebook

A la salida de la audiencia del Tribunal Constitucional (TC) que evaluó y dejó al voto el recurso de hábeas corpus a favor de Keiko Fujimori, su hermana Sachi Fujimori declaró que se trata de una injusticia y abuso contra su familia.

"Si no quieren a mi hermana, eso lo entendemos, pero ella está siendo condenada política y mediáticamente por muchas personas. Por favor, basta ya del permanente cargamontón de abusos, de tanto odio y venganza contra Keiko y toda mi familia. Son años de golpe tras golpe, y ahora esta injusta e inexplicable prisión", expresó para la prensa, Sachi Fujimori.

"Estamos aquí, porque le estamos pidiendo al Tribunal Constitucional que termine de una vez esta perversa condena política, solo exigimos un juicio con todas las garantías, con presunción de inocencia y sin condenas adelantadas. Solo véanla como una persona más con los mismos derechos que supuestamente tenemos todos", comentó.

"No sé mucho de política y siempre me he mantenido al margen de eso por todo el daño que le ha causado a mi familia. Pero solo viendo el caso de mi hermana, a ella se le han violado muchos derechos fundamentales y he llegado a la conclusión que está presa por política, por temas totalmente ajenos al debido proceso. Les ruego que pongamos cada cosa en su lugar. La prisión no es para los que no nos gustan políticamente, la prisión no es para los que han ganado la mayoría en el congreso. La prisión es para los que han sido condenados, culpables, con pruebas en un debido proceso", finalizó.