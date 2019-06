Sala ordena que juzgado realice nueva audiencia de tutela de derechos por caso Villarán

Síguenos en Facebook

La Primera Sala Penal de Apelaciones declaró nula la resolución que emitió el juez Jorge Chávez Tamariz en mayo pasado el cual rechazó la tutela de derechos que presentó la defensa legal de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán acusada por la Fiscalía de recibir presuntos aportes a sus campañas por el No a la revocatoria en el 2012 y para su reelección en el año 2014 de la constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.

“Declarar nula la resolución emitida por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria (…) ordenándose una nueva resolución previa audiencia”, dice la decisión de la sala que preside el juez superior Ramiro Siccha.

ARGUMENTOS

Según la resolución del tribunal superior, el juez Chávez Tamariz desestimó la petición del abogado de Villarán y dejó a la sala para que fije los criterios sobre: si procede la acumulación de los casos No a la revocatoria y reelección, ello, a pesar de que los hechos consignados en los casos son distintos. Otro aspecto es, si la acumulación presentada la debe realizar el Ministerio Público o el juez de investigación preparatoria y por último, si todo ello amerita ser conocido vía recurso de tutela de derechos.

“(…) el juez estuvo obligado a resolver las citadas alegaciones de manera congruente en que fueron planteadas, sin desviaciones. No obstante, no se emitió pronunciamiento en los extremos alegados (…) sin consignar el argumento o argumentos por lo que se desestima la pretensión, menos existe un argumento para declarar improcedente, es decir, su decisión no es clara y expresa”, dice una parte de la resolución de la sala.

El recurso de tutela de derechos que interpuso la defensa de Villarán tenía como objetivo, cuestionar la acumulación de las carpetas fiscales del No a la revocatoria y reelección que hizo el fiscal Carlos Puma al momento de formular su requerimiento de prisión preventiva.

Actualmente, la ex burgomaestre está recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos luego de que el Poder Judicial le impuso 18 meses de prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos a pedido de la Fiscalía.