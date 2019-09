Daniel Salaverry: Pedro Olaechea es manejado por Fuerza Popular

Síguenos en Facebook

El congresista Daniel Salaverry, quien anunció su postulación a la presidencia, sostuvo que el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, se viene dejando manejar por Fuerza Popular, bancada que lo llevó a tener ese cargo. Salaverry cuestionó a Olaechea por sus "disfuerzos tontos" en torno al diálogo

"Olaechea se está dejando manejar por la bancada que lo ha puesto en el cargo. Con sus votos ha sido elegido presidente del Congreso", dijo en ATV.

Además, Salaverry criticó la actitud de Olaechea en torno al diálogo con el presidente Martín Vizcarra. "En vez de sentarse sin pose, sin disfuerzos con el presidente de la República a consensuar temas puntuales para ver cómo desde el Congreso podemos solucionar los problemas del país, se ponen con disfuerzos de que hay que conversar, pero a mitad de camino, que por qué yo voy a caminar más que tú, caminemos igual, mejor en la iglesia San Francisco. Son disfuerzos tontos que la verdad no estamos para estas cosas", expresó.

Daniel Salaverry aseveró que cuando presidió el Poder Legislativo lo que buscó fue mantenerse firme "para no dejarme manejar" y no estar en la actual situación de confrontación con el Ejecutivo.

"Cuando he estado en el Congreso lo que he hecho es no solo tratar de poner orden, de ser firme para no dejarme manejar, sino de darle estabilidad y gobernabilidad a mi país, para no estar en la situación en que estamos hoy en día por la actitud de la nueva Mesa Directiva", subrayó.

Salaverry también se mostró a favor del proyecto de Vizcarra para adelantar las elecciones al 2020. "Si queremos realmente reactivar nuestra economía y para eso tienen que irse los congresistas y el presidente a sus casas, pues que así sea", manifestó.

Keiko Fujimori

El expresidente del Congreso dijo que creyó en el proyecto que lideró Keiko Fujimori en Fuerza Popular, pero terminó alejándose por la forma en que se manejó desde ese poder del Estado.

"Creímos en ese proyecto, creímos en esa propuesta. Ahora millones de peruanos que, estoy seguro coinciden conmigo, sienten indignación, frustración y decepción por ver que el país se está yéndose al abismo, que por estar enfrentándose en discusiones estériles no se resuelven los problemas del día a día", enfatizó.