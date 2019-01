Salaverry: Recomposición de comisiones permitirá ver casos "no atendidos" en Subcomisión y en Ética

Síguenos en Facebook

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, tras aprobarse la recomposición de las comisiones del Parlamento —luego de la creación de nuevas bancadas—, manifestó que esta acción permitirá que, en lo sucesivo, casos que se encuentran pendientes en grupos parlamentarios como la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o la Comisión de Ética, por ejemplo, podrán verse.

"Yo entiendo que sea difícil asimilar los cambios, pero estos son cambios positivos que no solamente van a mejorar la imagen del Congreso, sino que van a permitir que aquellos casos que están —no voy a decir "siendo blindados" porque no voy a usar ese término— no siendo atendidos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o en la Comisión de Ética, puedan de una vez procesarse y puedan resolverse para tranquilidad de toda la población. Porque nosotros estamos aquí representando a la ciudadanía", sostuvo el presidente del Legislativo.

Temprano en una entrevista en ATV+, el presidente Salaverry señaló que la recomposición de las constituciones dejará que las comisiones "que tienen los casos que han indignado a la población", puedan procesar dichos casos.

"Lamentablemente, al tener solo una fuerza política, la hegemonía, la mayoría de esas comisiones, al parecer no avanzan esos procesos", dijo Salaverry. Sin embargo, señaló también que con la modificación, "habría una nueva correlación de fuerzas y van a tener que concertar en cada una de las decisiones que se tomen".

Superados los incidentes iniciales en la sesión del Consejo Directivo, en donde se dio un altercado entre la bancada de Fuerza Popular y el presidente Salaverry, el titular del Parlamento, a la salida de la reunión, manifestó que la decisión adoptada traerá "nuevos aires en el Congreso".

"Como lo he dicho una y otra vez, era importante recomponer estas comisiones para que los acuerdos lleguen a un mayor diálogo, a un mayor consenso, y eso va en beneficio no solo del Congreso, sino del país", sostuvo.

En tanto a los enfrentamientos con la bancada fujimorista, Salaverry solo manifestó que lamenta "los exabruptos de algunos congresistas", en referencia al retiro masivo de los integrantes de Fuerza Popular acreditados para participar en la sesión del Consejo Directivo, poniendo en peligro de que la reunión no prospere por falta de quórum.

"Esas son las cosas que tenemos que desterrar del Congreso si queremos recuperar la confianza de la gente", dijo el parlamentario.

Justamente en alusión a la confianza de la gente, Salaverry hizo una crítica: "Las bancadas no son pequeños feudos. Las bancadas las conforman congresistas que representan a los ciudadanos. Y basta salir a la calle para darse cuenta qué cosa quieren los ciudadanos", dijo.