Salaverry sobre denuncia de Beteta: "Yo sería incapaz de faltarle el respeto a ninguna mujer" (VIDEO)

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, respondió a las declaraciones en su contra que la congresista Karina Beteta hizo en entrevista con ATV. El fujimorista dijo que no se puede apelar de manera ilógica a la coyuntural actitud de crítica hacia la violencia contra la mujer.

"Quienes me conocen saben que yo sería incapaz de faltar el respeto a ninguna mujer. No se puede estar haciendo uso de esta actitud de rechazo hacia la violencia contra la mujer para fines políticos", dijo Salaverry.

Recordemos que Karina Beteta había denunciado que Salaverry la había maltratado, insultándola y agrediéndola verbalmente ante el pedido de ella para que se debata un proyecto de ley. Salaverry negó la versión de Beteta.

"No la agredí. Eran las 11 de la noche y levanté el pleno, y ella vino increpándome hasta la puerta de mi despacho que por qué no había puesto al debate un proyecto de ley sobre Agrobanco. Yo le dije que mientras yo sea Presidente del congreso a mí me corresponde armar la agenda del pleno. Eso fue todo", dijo el congresista esta mañana en el congreso.

Los roces entre el presidente del congreso y sus colegas del partido fujimorista no cesan. El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, arremetió contra Salaverry señalando un caso que enfrenta sobre un viaje de representación. El presidente del congreso respondió que ya no le sorprende lo que diga Tubino y que él es más interesado en que se investigue este caso en la Comisión de ética.