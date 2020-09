Texto: Glademir Anaya y Gabriel Mazzei

¿Se quiebra el Equipo Especial del caso Cuellos Blancos del Puerto? Uno de los emblemáticos casos de lucha contra la corrupción del Ministerio Público ingresó a una fase de crisis tras las declaraciones de ayer de una de las magistradas asignadas a ese pesquisa: Rocío Sánchez.

Sorpresivamente, Sánchez denunció que la coordinadora de ese grupo, Sandra Castro, abusa de su cargo en contra de ella.

Castro fue la adjunta de Sánchez, quien fue retirada de su puesto tras conocerse un chat de ella con el asesor del candidato presidencial Julio Guzmán, Carlos Magno Salcedo, quién le pidió averiguar por qué se investigaba a su líder.

Este hecho se dio a conocer el 6 de setiembre. Al día siguiente, la Oficina Desconcertada de Control Interno del Ministerio Público le abrió una investigación preliminar a la fiscal.

LA PUGNA. Días después, el 9 de setiembre, Sánchez dejó de ser coordinadora del caso Cuellos Blancos por disposición de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Ese mismo día, la fiscal Castro-según dijo Sánchez en canal N- le dio un plazo de 24 horas para que remita toda la información que había recabado su despacho, la cual no pudo ser entregada completamente. Por ello, fue denunciada ante Control Interno.

“Creo que (la fiscal Castro) está haciendo abuso de las facultades que se le han concedido”, manifestó ayer Sánchez a Canal N.

Asimismo, sostuvo que todos los días le solicitan entregar carpetas de diversos casos. “Me piden folios; por un error de una coma, un punto, me ponen incumplimiento de los protocolos (...) generándose nuevos indicios para (investigarme) en Control Interno”, se quejó.

Incluso, señaló que Castro le ha quitado el poder de coordinar con la Policía Nacional por casos que realiza su despacho.

“Le dice a la Policía que yo ya no tengo competencia, entonces, qué voy hacer en este despacho”, cuestionó Sánchez.

Ante estos sucesos, indicó que evalúa renunciar a su puesto.

“Yo no me aferro a los cargos. Si no necesitan que trabaje aquí, que me lo digan y yo honrosamente me retiro”, sostuvo la fiscal.

¿APUNTA A ZORAIDA?.En otro momento, la fiscal Sánchez comentó sobre supuestas delaciones que comprometerían a la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos.

Y es que días atrás, según un artículo del periodista Ricardo Uceda, en el diario La República, se conoció que José Luis Cavassa, operador político de magistrados vinculados al caso Cuellos Blancos, se habría atribuido el ascenso a fiscal suprema de Ávalos en 2013.

Precisamente, uno o dos testigos habrían brindado esa versión a la fiscal Sánchez.

Al respecto, la representante del Ministerio Público no quiso precisar que la información que tiene en los cuadernos de colaboración eficaz vinculan a Ávalos.

Sin embargo, sostuvo que las delaciones alcanzan a otras instituciones, además de la Fiscalía, así como a altos funcionarios

“La fiscal de la Nación no tendría por qué preocuparse. Lo que yo siento es que hay desconfianza hacia mi trabajo, porque trasciende la información de los cuadernos reservados”, acotó.

Explicó que ella no ha revelado ninguna información contra Zoraida Ávalos y que, posiblemente, sean los propios colaboradores los que habrían dado esa noticia.

Agregó que estos hechos trascienden debido a que existen “malas estrategias que los presionan” y, por otros caso, se les solicite prisión preventiva.

“Se necesita un coordinador (a nivel de la Fiscalía superior y suprema). Yo lo pedí, pero no se dio la atención del caso”, alegó Sánchez.

