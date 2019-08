Salvador del Solar calificó de irresponsable las afirmaciones de Bruce sobre PPK (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El jefe de Gabinete, Salvador del Solar, calificó de irresponsable las afirmaciones del congresista Carlos Bruce quien señaló que el Ejecutivo se encuentra detrás del pedido del Ministerio Público para cambiar el arresto domiciliario por la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el marco del caso caso “Westfield”.

Desde Huancavelica, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) negó de forma tajante esa posibilidad, al tiempo de destacar la autonomía de las instituciones del Estado.

"Escuché esas declaraciones de parte del congresista Bruce. Es falso, el gobierno no tiene ninguna influencia sobre lo que hace la Fiscalía. Es importante que los peruanos sepan que no es así. Además, de falso, es lamentablemente irresponsable, es irresponsable pretender confundir a la gente diciendo que el gobierno tiene algo que ver. No es así", subrayó.

En ese sentido, consideró que el Ministerio Público no debería cambiar el arresto domiciliario al exjefe de Estado debido a su edad y salud.

"Nosotros no podemos influir en otro poder del Estado; sin embargo, y con el mayor respeto de esa autonomía, sí podemos expresar una opinión. Nos parece que una persona de la edad del expresidente y que ha recibido simplemente visitas, no parece haber alterado en absoluto la disposición del arresto domiciliario", remarcó.

El último miércoles, Bruce estimó que el fiscal José Domingo Pérez había solicitado el arresto domiciliario a PPK como una represalia luego de que él, Mercedes Aráoz y Ana María Choquehuanca renunciaran a la bancada de Peruanos por el Kambio.

Diálogo es buena noticia

De otro lado, Salvador del Solar saludó la disposición del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, por haber demostrado su disposición al diálogo con el mandatario Martín Vizcarra sobre el tema del adelanto de las elecciones para el 2020.

"Son los presidentes de dos poderes del Estado que tienen que dar el ejemplo y lo van a dar. Así que creemos que el diálogo es la salida. Saludo que nos acerquemos al diálogo y abandonemos actitudes que nos alejan de él", sostuvo.

Incluso, estimó que pronto se concretará el encuentro entre Olaechea y Vizcarra por la iniciativa del Ejecutivo con respecto a la reforma constitucional.

"No dudo que muy pronto se pondrán de acuerdo para una fecha y un lugar, más que la fecha y el lugar es importante el diálogo mismo y, me parece que es una buena noticia para todos", enfatizó.

Este jueves, Olaechea pidió a Vizcarra fijar la fecha y la hora para que se concrete el encuentro sobre el diálogo del adelanto de las elecciones.