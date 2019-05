Salvador del Solar: "La cuestión de confianza no anula el diálogo"

Síguenos en Facebook

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, consideró que la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo ante el Congreso, no anula el diálogo entre ambos poderes del Estado; y descartó que dicho pedido sea un pretexto para cerrar el Parlamento.

"Las circunstancias nos obligan a plantear la cuestión de confianza", dijo el primer ministro en RPP; sin embargo, se mostró confiado en que "el Congreso nos va dar la confianza".

"Nos estamos jugándonos por la reforma... La cuestión de confianza no anula el diálogo", indicó Salvador del Solar.

Empero se preguntó: ¿Por qué se blinda tanto a un fiscal de la Nación al que hemos visto permitir el deslacrado de una oficina?

A decir del titular de la PCM, la corrupción es lo que está deteniendo más el desarrollo del país, por lo que si el Congreso quiere luchar contra ese flagelo va querer que la reforma política avance. "Ellos (los congresistas) deciden", aseveró

"Ellos deciden. Nosotros les decimos que creemos que esto debe hacerse así. Nos pueden decir que no, por lo tanto, no están sujetos a mandato imperativo. Y si nos dicen que no, nos vamos. Esa es la verdad", aseveró.

De otro lado, al ser consultados sobre la población LGTB (Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) y los lamentables 'crímenes de odio' indicó que "la democracia es el gobierno de la mayoría, garantizando un espacio para las minorías".