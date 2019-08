Salvador del Solar niega retroceso del Ejecutivo sobre proyecto Tía María

Síguenos en Facebook

El jefe de Gabinete, Salvador del Solar, negó que la suspensión de la licencia de construcción del proyecto Tía María en Arequipa, signifique un retroceso del gobierno de Martín Vizcarra.

Durante una entrevista a Cuarto Poder, Del Solar aseguró que cuando se otorgó esa licencia a Southern Copper, ésta se comprometió a no ejecutarla hasta que no exista el clima favorable. En ese sentido, refirió que no hay nada inadecuado ya que las cosas estuvieron claras tanto para el Ejecutivo como para la empresa desde un inicio.

Luego, aclaró que fueron los miembros del Consejo Nacional de la Minería quienes determinaron suspender la licencia y, no directamente el gobierno central.

"Aquí no hay ningún retroceso. La licencia que se otorga a favor de la empresa Southern, es una licencia que recomienda que no se comience hasta que no existe un clima favorable", subrayó.

Deslealtad

En otro momento, Salvador del Solar consideró que existe una deslealtad a la confianza que Vizcarra Cornejo otorgó a las autoridades del sur peruano, por haberse difundido el audio de esa reunión realizada el 24 de julio pasado, antes del mensaje a la Nación por Fiestas Patrias.

"Hay una deslealtad a la confianza que da, el presidente a las autoridades, están grabando una conversación informal, en la que el presidente les está queriendo decir, hay maneras de que un proyecto se detenga y esas manera son procedimentales, y si hay argumentos prosperarán", enfatizó.

Luego, el presidente del Consejo de Ministros detalló que en el encuentro con las autoridades del sur peruano, el Gobierno dejó en claro que existe un camino para afrontar el conflicto.

"En el audio que ha sido propalado, las autoridades locales le están diciendo: presidente, nosotros queremos que se sepa que no es decisión nuestra, no está bajo nuestro control, la gente nos está reclamando. Y el presidente les dice, esto tiene un camino, hay un camino institucional y se remarcó durante toda la reunión. Esta licencia no está dando derecho a construir hasta que haya un clima", aseveró.