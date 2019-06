Salvador del Solar: "Queremos devolverle (a la ciudadanía) la confianza en la política"

Síguenos en Facebook

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar afirmó, de acuerdo a una entrevista a Diario El Comercio, que cualquier consulta que se desvíen de la cuestión de confianza va del lado de la resistencia.

"La consulta es: 'Señores del Parlamento, ¿nos quieren dar la confianza?'. En mi opinión, toda otra consulta no solamente es secundaria, sino que queda inmediatamente del lado de la resistencia", dijo el Premier.

Afirmó que consultar al Tribunal Constitucional (TC) queda del lado de la resistencia.

"Sí, queda del lado de la resistencia al cambio. Hacer la consulta [al TC] es argüir, no es debatir", añadió.

Del Solar manifestó que busca devolver a la ciudadanía la confianza en la política.

"Esta reforma es para la ciudadanía. Queremos devolverle la confianza en la política, en que no va a ser una actividad infiltrada de corrupción, de improvisados cuyo financiamiento no es necesariamente transparente; en que los partidos son entidades vivas que giran alrededor de preocupaciones públicas y que no son cascarones jurídicos."

Sostuvo que el debate de la cuestión de confianza tiene límites pues esperan que se aprueben, como mínimo, la paridad y la alternancia.

"Si mantuviéramos la interpretación de que esto termina cuando el Congreso se manifiesta y dice otorgamos la confianza y no hay todavía una manifestación legislativa de ese otorgamiento, es una posibilidad todavía abierta que la legislación no avance en el sentido que estamos solicitando", manifestó.

Consideró que Ernesto Blume "no se debió adelantar opinión sobre algo que podría llegar a su propio tribunal".

"Consideramos que esto no debería llegar al TC. Enviar esto al TC sería una manera más de estorbar la reforma", comentó.