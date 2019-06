Salvador del Solar sostiene que debate en Comisión de Constitución ha sido provechoso para absolver inquietudes

Síguenos en Facebook

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar sostuvo -en declaraciones a la prensa- que esta segunda sesión con la Comisión de Constitución "ha servido para absolver inquietudes, dudas y para hablar sobre proyectos que no estuvieron sujetos a confianza.

"Creemos que ha sido muy importante la reunión de hoy, recordemos que el día viernes ya se inició una sesión de debate con la presencia del Ministro de Justicia (...) de forma que ya hay un primer debate que se ha avanzado", manifestó el premier.

"Este segundo debate (...) ha hecho que podamos absolver una amplia cantidad de inquietudes, de dudas y que también hablemos de algunos proyectos que no estuvieron sujetos a confianza, de forma que si se daba la sensación de que no estábamos aterrizando, yo creo al contrario, que ha sido muy provechoso para ir aclarando dudas sobre temas que se verán específicamente de acuerdo al cronograma", añadió.

Asimismo, Del Solar señaló que durante la reunión se han sostenido las propuestas del Ejecutivo, incluso aquellas que no recibieron la confianza.

"La sensación que me llevo (...) es que se está trabajando sobre las propuestas del Ejecutivo, son las que se están respetando y como ha sido obvio hoy, hay un margen para propuestas adicionales por parte del Parlamento y creemos que esa es la lógica que se tiene que seguir", aseveró.

Por otro lado, Salvador del Solar se manifestó sobre la pregunta del congresista Gilbert Violeta de si estaban hablando de luchar contra la corrupción en la actividad política o en el Estado.

"(Nosotros) precisamos de que no estamos hablando de una discusión que tenga que ver con la reforma del Estado sino con la reforma política", explicó. "No por que al Ejecutivo no le importe luchar contra la corrupción en el Estado en general sino porque toda esta discusión gira alrededor de la reforma política y la confianza y pedido de confianza también", agregó.