Salvador Heresi asegura que ya no integrará ninguna bancada

Síguenos en Facebook

El congresista Salvador Heresi continuará en el Parlamento sin integrar una bancada, por una decisión del Comité Ejecutivo Nacional de Peruanos por el Kambio (PPK), luego de intentar por algunas semanas integrante a Acción Republicana que aspira ser una nueva bancada.

Así informó el propio legislador, quien agradeció a los miembros de Acción Republicana, grupo que se encuentra en la búsqueda de que la Oficialía Mayor del Congreso acepte su inscripción.

"Hemos decidido que no voy a integrar ninguna bancada, no voy a pertenecer a Acción Republicana que tan gentilmente me había invitado, porque consideramos ser orgánicos en las decisiones partidarias”, sostuvo el legislador en diálogo con Canal N.

Como se recuerda, Salvador Heresi buscó integrarse a Acción Republicana. Sin embargo, la Oficialía Mayor no aceptó la inscripción de ese grupo porque Heresi tiene el cargo de secretario general de PPK y pretendía conformar otra agrupación parlamentaria.

Sobre Sheput

En otro momento, Salvador Heresi reveló que el legislador Juan Sheput liderará la comisión política del partido.

"El Comité Ejecutivo Nacional ha designado como presidente de la Comisión Política del partido a Juan Sheput. Se integrará al trabajo partidario como presidente de la Comisión Política y consideramos que va a ser potente para el partido", remarcó.