Salvador Heresi calificó de arbitraria objeción para conformación de bancada Acción Republicana

El legislador Salvador Heresi calificó de arbitraria la objeción de la Oficialía Mayor del Congreso para la conformación de la bancada Acción Republicana que él integra. Ello debido a que Heresi se encuentra en ese grupo, a pesar de que está inscrito en el partido Peruanos por el Kambio.

En diálogo con Canal N, aseguró que habido una inadecuada interpretación a la sentencia del Tribunal Constitucional por parte de la Oficialía mayor, con respecto a la conformación de las nuevas agrupaciones parlamentarias.

Según Heresi, aún perteneciendo a la agrupación política, Peruanos por el Kambio, puede incorporarse a una nueva bancada tras la sentencia del TC. Incluso, precisó que el Oficial Mayor, Gianmarco Paz, estaría aplicando el fallo del TC a beneficio de solo algunas bancadas.

"Creemos lo que ha señalado el oficial colisiona con lo señalado por el Tribunal Constitucional. Consideramos que es arbitraria porque le aplica la sentencia a unos como Bancada Liberal, Cambio 21 y a otras aplica el reglamento del Congreso", subrayó.

"Tengo fe que este caso será subsanado"

En otro momento, Salvador Heresi se mostró animado en que la Oficialía Mayor del Parlamento permitirá el registro de la bacanda Acción República que integra.

"He tenido con el oficial mayor una conversación alturada, tengo bastante fe que este caso será subsanado. Le manifesté al oficial mayor la interpretación. No tenía esta lectura porque no se han detenido a leer el artículo numeral uno de la sentencia del Tribunal Constitucional", enfatizó.