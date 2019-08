Salvador Heresi: "Creo en la honestidad de Martín Vizcarra" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El congresista de la bancada Contigo, Salvador Heresi, se pronunció con respecto a Odebrecht y su imputación a César Villanueva, tildando de "lamentable" la imputación sobre el expremier.

"Por conflictos de interés, más los Mamani videos, se determinó una vacancia que ahora deja mucho que pensar, porque muchas decisiones se toman sin serenidad y aprendida la lección, estamos ante esta grave imputación. Espero que se exija las investigaciones del caso", aseguró.

Leer también: César Villanueva habría recibido dos pagos 30 mil dólares de Odebrecht

Al ser consultado sobre si él hizo alguna gestión con la empresa constructora, negó las acusaciones: "Nunca hemos contratado una obra con Odebrecht en mi gestión".

También consideró creer en la honestidad del mandatario Martín Vizcarra.

"Estoy en una posición crítica al gobierno, creo que a él (Vizcarra) no lo afecta. Sería una mezquindad y una canallada intentar relacionar las acusaciones con el presidente. Creo en su honestidad, se tiene que llegar al fondo de las cosas con César Villanueva", apuntó Heresi.

Con respecto a la invitación de la Presidencia del Consejo de Ministros, aseguró que su bancada rechaza la invitación para tratar el tema de adelanto de elecciones.

"Contigo no se va reunir con el premier, porque consideramos que cuando hay un diálogo, es sobre la base de lo que se va a proponer, no sobre un hecho consumado. Lo que va hacer el Ejecutivo es imponer su posición, y eso no es un diálogo" aseguró.