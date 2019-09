Salvador Heresi: "Si Vizcarra cierra el Congreso se convierte en dictador" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La Comisión de Constitución del Congreso decidió archivar con 13 votos el predictamen que recomendaba archivar el proyecto de adelanto de elecciones. Tras esto varios cuestionamientos y dudas sobre lo que se viene se han presentado tanto en el Ejecutivo como Legislativo.

Ante lo sucedido, el segundo vicepresidente del Congreso, Salvador Heresi explicó sobre el papel de la Comisión de Venecia y por qué dicha comisión no esperó a las opiniones de esta institución internacional. "El Presidente de la República estableció el plazo hasta el 30 de setiembre, y entonces no entiendo por qué ahora el Gobierno que señaló que era impertinente la presencia de la Comisión de Venecia, ahora salen con el adelanto de elecciones. Aquí la situación es que la Comisión de Venecia va a emitir un pronunciamiento no vinculante, pero importante para futuros eventos, porque acá no se termina la situación", explicó.

Sin embargo, ante la pregunta de un eventual cierre del Congreso, Heresi dijo que de pasar esto Martín Vizcarra sería un dictador. "Si se presenta la cuestión de confianza y esta se declara inadmisible, y el Presidente entiende que la cuestión de confianza es rechazada y cierra el congreso en ese momento el señor Vizcarra se convierte en dictador", finalizó.