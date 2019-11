Sancionan a fiscal José Domingo Pérez por dar declaraciones políticas

Síguenos en Facebook

El Ministerio Público declaró fundada la queja de oficio contra el fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, por sus declaraciones políticas al diario El Comercio sobre Odebrecht el 11 de agosto pasado.

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso Correo, el jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, fiscal Luis Alberto Germaná, también le impuso el pago de una multa del 10% de su remuneración mensual y, dispuso el archivamiento definitivo de la queja.

"Declarar fundada la queja seguida contra el fiscal José Domingo Pérez en su condición de fiscal provincial, por infracción administrativa prevista en los numerales 14 y 15 de la Ley de la Carrera Fiscal", señala el texto.

Pérez recibió la sanción por brindar declaraciones de contenido político en reiteradas oportunidades al tomar en cuenta la entrevista concedida a Canal N el 20 de agosto, luego que la Comisión Permanente del Congreso decidiera archivar diversas denuncias constitucionales.

"Al ver lo que ha sucedido hoy me indigno y también me siento que no me representa este Congreso de la República, estas personas que ahorita, en este momento, están ejerciendo esta función. Creo que sí se tienen que tomar medidas, fuertes, constitucionales, como someter a una cuestión de confianza para poder de una vez cambiar esta situación de impunidad que se está generando a partir de esas decisiones desafortunadas", declaró el fiscal al programa 20/19 de Canal N.

Según el documento, las declaraciones de Pérez más allá de considerarse como parte de la libertad de opinión como cualquier ciudadano, viene a ser una "inconducta" reiterada que quedaron en las notas periodísticas de los diarios Gestión, Perú 21, La República, Expreso, Agencia Andina y RPP.

