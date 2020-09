La fiscal Sandra Castro, quien fue designada este miércoles como coordinadora a nivel provincial del equipo que investiga a ‘Los Cuellos Blancos’, aseguró que este nombramiento fortalecerá el caso.

Precisó, en esa línea, que su colega Rocío Sánchez sigue formando parte de dicha investigación, pese a que la Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI) del Ministerio Público abrió indagación preliminar en su contra por presuntas coordinaciones con Carlo Magno Salcedo, asesor del líder del Partido Morado, Julio Guzmán, respecto a una investigación seguida contra el excandidato presidencial.

“Lo que sucede es que no han cambiado a Rocío Sánchez. La fiscal continúa en el equipo, más bien se ha reforzado con el apoyo de la fiscal Roxana Jáuregui y conmigo somos tres cabezas. Así yo creo que podría funcionar y avanzar el caso mucho mejor”, afirmó en entrevista con Canal N.

“Las decisiones en cuanto a fiscales se refiere por disciplina o algunas otras inconductas, las determinan las instancias superiores, Control Interno, la Fiscalía de la Nación, no nosotros”, señaló.

En otro momento, la fiscal consideró que Julio Guzmán ha usado políticamente el caso de 'Los Cuellos Blancos del Puerto’ y le pidió respetar las investigaciones.

Dijo, en esa línea, no saber por qué el excandidato presidencial “salió inmediatamente a la prensa a cantar victoria” por el testimonio de un colaborador eficaz que aún no ha sido corroborado.

“Lo que le podría decir a ese señor, Julio Guzmán, es que el caso ‘Los Cuellos Blancos’ se respeta, las investigaciones que realiza el Ministerio Público se respetan, señor. Nosotros llevamos investigaciones reservadas las cuales en el decurso se van aclarando más, no simplemente con un dicho se tienen que corroborar”, indicó.

“Sí [han usado políticamente el caso], porque la investigación es reservada. No me voy a agarrar de una investigación y salir a cantar a viva voz y creerme víctima. Si yo respeto una investigación, entonces, me mantengo en silencio y espero resultados”, manifestó.

El pasado 3 de setiembre, Julio Guzmán reveló que fueron tres las ocasiones en que le pidieron un soborno para no ser excluido del proceso electoral del 2016 y los emisarios “hablaban en nombre de las autoridades electorales”.

El ex candidato presidencial declaró sobre el hecho luego del testimonio dado por Pablo Morales, ex asesor del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), quien reveló, en su calidad de colaborador eficaz, el supuesto pago de sobornos en el JNE.