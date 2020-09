Santiago Arancibia, integrante del partido Acción Popular y uno de los autores de mensajes al ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, le ofreció disculpas este miércoles no por el contenido de los mismos, sino porque el contexto “no era el adecuado”.

“No consideré necesario explicarle nada y ni siquiera eliminar habiendo tenido esa opción, no era nada de lo cual me tengo que arrepentir, simplemente el contexto de pronto no era el adecuado para escribirle algo así y por eso le pido las disculpas del caso”, dijo en Canal N.

Arancibia precisó que en su mensaje a ministro Incháustegui hace una “reflexión” en el marco de los conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Asimismo, reiteró que lo envió por “descuido”.

“Lo he hecho por descuido, yo lo había escrito, no lo iba a mandar, sino que entró una llamada y al momento de contestar el teléfono se fue el mensaje, pero bueno, como no había nada malo no tuve necesidad de borrarlo o eliminarlo”, sostuvo.

El integrante de Acción Popular manifestó que no tiene “ningún grado de amistad” con Miguel Incháustegui.